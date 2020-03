So Foot • 20/03/2020 à 20:55

En direct : Koh Lanta, épisode 4

Une semaine après le départ de Teheiura et alors que la France se déchire autour du cas d'Ahmad, les aventuriers ont rendez-vous vendredi soir pour une quatrième soirée qui s'annonce d'ors et déjà explosive : chez les rouges, Jessica doit marquer des points, Claude va avoir à coeur de venger son pote Teh' alors que chez les jaunes, Benoît risque de passer de nouveau à quelques centimètres de la correctionnelle. Alors, qui se fera souffler le flambeau ?

En vrai on sait très bien que ça ne commencera pas avant 21h10. Foutez Benoit Bastien à la tête de TF1, il nous règlerait ce problème d'horloge en deux-deux.Salut les Crusoïx ! Vous avez le couteau entre les dents ? De la gadoue plein la tronche ? Une envie folle de bouffer du manioc et de rationner votre consommation de riz ? Parfait : ce soir, sur la première chaîne de France, nous allons vivre la quatrième journée de Koh Lanta. Ceux qui veulent faire la valise de Benoît, restez-là. On a rendez-vous dans une grosse dizaine de minutes.