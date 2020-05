So Foot • 22/05/2020 à 20:50

En direct : Koh-Lanta, épisode 13

Épilogue du plus grand cliffhanger de l'histoire depuis les fins de saisons de Plus Belle La Vie : gloire au vainqueur de l'épreuve d'immunité, déjà qualifié pour l'orientation, malheur au vaincu, éliminé sur-le-champ. Mamamia.

Salut les fifous ! Comment ça va ?Dites, je sais pas vous mais j'ai les jambes qui tremblent depuis une semaine à la simple évocation du mot "". Aucun éliminé la semaine dernière, c'était un épisode spécial Tahiti Douche ? Pas de problème, on en aura deux ce soir. On va enfin connaître le nom des cinq finalistes, et ça promet d'être explosif.