EN DIRECT-Israël poursuit ses représailles contre Gaza, les habitants sommés de fuir vers le sud

13 octobre (Reuters) - L'armée israélienne a demandé vendredi matin aux habitants de la ville de Gaza, située dans le nord de l'enclave, d'évacuer vers le sud du territoire, indiquant qu'elle allait continuer d'"opérer de manière significative" dans la zone, laissant supposer l'imminence d'une intervention militaire au sol. C'est désormais l'"heure de la guerre", a déclaré le chef de l'armée israélienne, alors que Tsahal a continué jeudi de déployer des chars d'assaut près de la bande de Gaza et de massivement piloner le territoire, en représailles à l'attaque meurtrière sans précédent du Hamas contre Israël. Selon la télévision publique Kan, le dernier bilan de cette attaque s'élève à plus de 1.300 morts. Des dizaines d'Israéliens et de ressortissants étrangers ont été enlevés par le Hamas et sont détenus en otages à Gaza; les autorités israéliennes ont indiqué avoir identifié 97 de ces otages. Parallèlement, les autorités de la bande de Gaza, placée sous blocus "total", ont fait état de plus de 1.500 Palestiniens tués depuis qu'Israël a débuté ses frappes de représailles. Les organisations humanitaires s'inquiètent de la situation dans la bande de Gaza, l'Onu estimant impossible de déplacer en urgence une population de plus d'un million de Palestiniens vivant dans le nord de l'enclave "sans conséquences dévastatrices". VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas SYNTHESE-L'"heure de la guerre": Israël appelle à évacuer le nord de Gaza LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 14h41 - La Turquie a jugé que l'appel lancé par Israël aux habitants de Gaza pour qu'ils évacuent vers le sud dans les 24 heures était "totalement inacceptable", inhumain et constituait une violation du droit international. 14h37 - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté de l'établissement de zones sûres à Gaza où les civils pourraient s'installer, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire du département d'État. 14h31 - En visite en Israël, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a dit être en pourparlers avec l'Égypte et les Nations unies concernant des endroits sécurisés pour les civils de Gaza. 14h19 - L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté des tirs de roquettes tirés depuis la bande de Gaza vers le nord d'Israël. La branche armée du Hamas avait déclaré plus tôt dans la journée avoir lancé des tirs de roquettes en direction du nord d'Israël en réponse au "déplacement forcé et des massacres de civils à Gaza". 14h13 - L'Iran a organisé des manifestations à travers le pays en soutien au Hamas, allié de Téhéran, et pour protester contre le bombardement et le blocus de la bande de Gaza. "Mort à Israël. Mort au Sionisme", chantaient des manifestants parmi la foule qui ont brandi des drapeaux palestiniens et du Hezbollah libanais. 13h55 - Le Pentagone est prêt à déployer des moyens militaires supplémentaires pour Israël, a indiqué le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. 13h50 - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a recensé une hausse "dégoûtante" des incidents antisémites depuis les attaques du Hamas de ce weekend. 13h44 - Trois Palestiniens ont été abattus en Cisjordanie par les forces israéliennes lors de manifestations en soutien à Gaza, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. 13h42 - Israël mène une guerre contre les militants du Hamas pour obtenir un changement permanent et préserver son existence en tant que démocratie prospère, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. Lors d'une conférence de presse avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, il a décrit la faction palestinienne comme faisant partie d'un "axe du mal" avec l'Iran. 13h42 - La Russie a demandé à ses ressortissants en Israël de quitter le pays. 13h35 - L'appel lancé par Israël à plus d'un million de civils dans le nord de la bande de Gaza pour qu'ils évacuent la région sera un "défi de taille", a reconnu John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche chargé de la sécurité nationale. 13h26 - La ministre canadienne des Affaires étrangères se rend en Israël vendredi pour réaffirmer le soutien de son pays à l'Etat hébreu et discuter de l'aide humanitaire et d'autres questions à la suite de l'attaque du Hamas. 13h20 - La présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen a déclaré ce midi sur X, anciennement Twitter, être arrivée en Israël avec Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, pour "exprimer sa solidarité avec le peuple israélien". 13h15 - Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre contre une agression mais que cela devait être fait dans le cadre du droit international. Il est totalement irréaliste de penser qu'un million de personnes puissent se déplacer en 24 heures, a-t-il ajouté. 12h59 - Le chef adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a prévenu que le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran était "prêt" et "contribuerait" aux affrontements contre Israël selon son propre plan, en dépit des appels des puissances étrangères lui demandant de rester à l'écart. 12h56 - La police anti-émeute jordanienne a dispersé vendredi par la force des centaines de manifestants pro-palestiniens qui tentaient d'atteindre une zone frontalière avec la Cisjordanie occupée par Israël, alors que des milliers de personnes organisaient des manifestations anti-israéliennes dans tout le pays, selon des témoins. 12h44 - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rencontré à Amman le secrétaire d'État américain Antony Blinken auquel il a déclaré qu'il "rejetait le déplacement forcé" des Palestiniens de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne officielle WAFA. 12h41 - L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a qualifié d'"horrible" l'appel d'Israël à déplacer plus d'un million de civils dans le nord de Gaza en 24 heures. L'enclave devient rapidement un "trou d'enfer", a prévenu l'organisation. 12h20 - Meta META.O va supprimer de ses plateformes les messages de louanges et de soutien au Hamas, a annoncé le groupe, alors que l'Union européenne (UE) reproche aux réseaux sociaux de ne pas faire suffisamment d'efforts pour lutter contre la désinformation. 11h25 - Les habitants de la bande de Gaza ont été invités à ne pas quitter leur domicile, après l'appel à évacuer d'Israël. "Nous disons aux habitants du district nord de Gaza et de la ville de Gaza de ne pas bouger de leurs maisons et de leurs lieux de vie. En perpétrant des massacres contre les civils, l'occupation veut nous chasser une fois de plus de notre terre", a déclaré Eyad Al-Bozom, porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas. 11h20 - La Cour pénale internationale (CPI) est compétente pour juger les crimes de guerre potentiels commis par les militants du Hamas en Israël et les Israéliens dans la bande de Gaza, même si Israël n'est pas un État membre, a déclaré jeudi à Reuters le procureur général de la CPI. 11h16 - Le président russe Vladimir Poutine, qui se trouve à Bishkek au Kirgizstan, a prévenu qu'une opération terrestre israélienne à Gaza entraînerait des pertes civiles. Le conflit devrait être résolu par des moyens pacifiques, a-t-il ajouté, précisant que la Russie soutient une solution à deux États. 11h01 - Le roi Abdallah de Jordanie a mis en garde vendredi Israël contre toute tentative de déplacement forcé de Palestiniens, même à l'intérieur du pays. Dans une déclaration publiée par le compte de la Cour royale sur X, le souverain ajoute qu'il ne devait pas y avoir de "débordement" de la crise actuelle dans les pays voisins. 11h00 - Selon l'Unicef, 447 enfants ont été tués à Gaza et des informations font état d'un bilan encore plus élevé. 10h55 - Les autorités sanitaires de Gaza ont informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'il était impossible d'évacuer les patients vulnérables du nord de la bande de Gaza après l'appel de l'armée israélienne à se déplacer vers le sud dans les 24 heures. "Il y a des personnes gravement malades dont les blessures signifient que leur seule chance de survie est d'être sous assistance respiratoire, comme des ventilateurs mécaniques", a déclaré le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic. "Déplacer ces personnes est donc une condamnation à mort". 10h48 - La mission palestinienne au Japon a demandé à Tokyo de maintenir une aide humanitaire à la population palestinienne et de jouer un rôle neutre dans le conflit opposant le Hamas à Israël. 10h41 - Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé avoir lancé 150 roquettes sur la ville d'Ashkelon en Israël "en réponse au déplacement et au ciblage de civils". 10h35 - Un employé de l'ambassade d'Israël à Pékin a été agressé vendredi, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que la personne se trouvait dans un état stable et était soignée à l'hôpital. 09h41 - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré vendredi le roi Abdallah de Jordanie à Amman, deuxième étape d'une tournée au Moyen-Orient débutée la veille en Israël. Il doit se rendre ensuite dans les pays arabes du Golfe et en Egypte. Avant son départ pour Doha, Antony Blinken a prévu de rencontrer le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Amman, la capitale jordanienne. 09h31 - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a rencontré vendredi au Liban le chef du groupe armé chiite Hezbollah, ont rapporté les médias locaux libanais. Hossein Amirabdollahian, qui est arrivé à Beyrouth jeudi en fin de journée, s'est entretenu avec Sayyed Hassan Nasrallah pour discuter des conséquences de l'assaut du Hamas sur Israël, a rapporté la chaîne de télévision Al-Mayadeen. 09h30 - Au moins 13 otages israéliens ont été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures, ont déclaré vendredi les Brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, dans un communiqué. 09h04 - Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a atterri vendredi en Israël, selon les médias. 08h37 - Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré vendredi avoir exprimé sa "profonde déception" lors d'un appel avec l'envoyé chinois au Moyen-Orient concernant l'absence de condamnation "claire et sans équivoque" par la Chine de l'attentat perpétré par le Hamas. 08h30 - Le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour demander à ses ressortissants à Gaza de suivre les recommandations d'Israël et de se rendre dans le sud de la bande de Gaza dans les prochaines 24 heures. 08h09 - Selon le bureau de coordination des affaires humanitaire de l'Onu (OCHA), plus de 400.000 personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza. Par ailleurs, 23 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début des frappes de représailles israéliennes en réponse à l'incursion meurtrière du Hamas. 07h42 - Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est entretenu vendredi avec son homologue émirati de la situation humanitaire à Gaza, a indiqué une source au sein du ministère turc sans fournir plus de détails. Hakan Fidan doit se rendre vendredi en Egypte pour des discussions sur les problématiques régionales. 07h22 - Le ministère turc des Affaires étrangères a demandé vendredi à ses ressortissants au Liban de ne pas se rendre dans le sud du pays en raison des combats entre les forces israéliennes et palestiniennes. 06h48 - L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré avoir transféré son centre d'opérations et son personnel international dans le sud de Gaza afin de poursuivre ses opérations humanitaires et de soutenir son personnel et les réfugiés palestiniens. (Rédigé par Blandine Hénault)