EN DIRECT-Israël lance sur Gaza les frappes aériennes les plus violentes de son histoire

10 octobre (Reuters) - Les frappes israéliennes les plus violentes de l'histoire contre la bande de Gaza se sont poursuivies mardi, détruisant des quartiers entiers malgré la menace des combattants du Hamas d'exécuter un otage pour chaque maison frappée sans préavis par l'armée de l'air israélienne. De l'autre côté du mur qui entoure la bande de Gaza, des soldats israéliens ramassaient les dernières dépouilles, trois jours après le début de l'attaque lancée par des hommes armés du Hamas sur le territoire d'Israël. Selon le dernier bilan rapporté par l'ambassade israélienne aux Etats-Unis, les attaques du Hamas ont fait plus de 1.000 morts depuis samedi. Le ministère de la Santé de Gaza a lui fait état d'au moins 830 Palestiniens tués et 4.250 blessés. L'armée israélienne a annoncé lundi la mobilisation de 300.000 réservistes, un chiffre sans précédent, et l'instauration d'un blocus total de Gaza, signe qu'elle pourrait préparer un assaut terrestre en réponse à l'attaque dévastatrice perpétrée ce week-end par des combattants du Hamas. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 16h55 - Le pape François suit la situation à Gaza en appelant régulièrement Gabriel Romanelli, le prêtre catholique local, qui a reçu deux appels téléphoniques de sa part depuis le début des combats, a rapporté mardi Vatican News. Le pape "a manifesté sa proximité et ses prières et nous l'avons remercié pour l'appel au cessez-le-feu et contre toute forme de violence", a déclaré Gabriel Romanelli sur le site internet. 16h32 - Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait 830 décès et 4.250 blessés, selon le dernier bilan fournit par le ministère de la Santé de Gaza. 16h15 - Le conflit entre Israël et Gaza est une tragédie humanitaire et crée un choc économique qui, s'il se propageait, pourraient mettre davantage de pression sur les banques centrales dans de nombreuses économies, a déclaré le président de la Banque mondiale, Ajay Banga. 16h12 - Le gouvernement français est en lien avec la compagnie aérienne Air France afin que les vols vers Israël, suspendus depuis les attaques samedi du Hamas, puissent reprendre au plus vite, a déclaré Elisabeth Borne. 15h59 - L'escalade entre Israël et les Palestiniens est extrêmement dangereuse et pourrait avoir un impact sur la sécurité et la stabilité de la région, a déclaré mardi le président égyptien Abdel Fattah al Siss, cité par l'agence de presse gouvernementale Mena. 15h47 - Le président américain Joe Biden s'entretiendra mardi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour faire un point sur la situation en Israël et discuter du soutien de Washington, a annoncé la Maison Blanche. 14h46 - L'aéroport israélien Ben Gourion poursuit ses opérations mardi, a affirmé un porte-parole, démentant une déclaration du Hamas qui avait annoncé précédemment avoir frappé le lieu avec des roquettes depuis la bande de Gaza. 14h36 - Le bilan de l'attaque conduite samedi par le Hamas dans le sud d'Israël est désormais supérieur à 1.000 morts, a déclaré mardi l'ambassade israélienne aux Etats-Unis. 14h27 - Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Ubaida, a avisé les habitants du port israélien d'Ashkelon de quitter la zone avant 17 heures (14h00 GMT) mardi, sans donner plus de détails. 14h24 - Pour le président russe Vladimir Poutine, la flambée de violence entre Israël et les Palestiniens témoigne de l'échec de la politique américaine, qui, selon lui, avait cherché à monopoliser les négociations tout en ignorant les intérêts palestiniens. "Je pense que de nombreuses personnes seront d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un exemple frappant de l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient", a-t-il dit au Premier ministre irakien, Mohammed Chia Al-Soudani, en visite dans le pays. 14h21 - Les compagnies aériennes israéliennes El Al, Israir et Arkia ont ajouté des vols supplémentaires mardi pour rapatrier les réservistes, d'après leurs site internet et l'autorité aéroportuaire israélienne, bien que la perspective d'un nouveau conflit ait également ravivé les inquiétudes du secteur en raison du manque de personnel. 13h18 - L'Italie a rapatrié 200 ressortissants d'Israël, 180 autres Italiens doivent arriver à Vérone dans l'après-midi, et au total, 500 ressortissants transalpins doivent quitter l'Etat hébreux dans les prochains jours, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ajoutant que le Hamas portait seul la responsabilité du conflit avec Israël. 12h40 - Tous les partenaires de la coalition menée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont approuvé l'élargissement du gouvernement à des membres de l'opposition, ouvrant la voie à la composition d'un gouvernement d'union nationale, a annoncé le parti au pouvoir, le Likoud. 12h16 - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, et son homologue de l'Autorité palestinienne, Riyad Al Maliki, ont été invités par le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, à assister à la réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc sur la situation en Israël et dans la région qui se tient mardi après-midi. 11h55 - Le procureur fédéral allemand a ouvert une enquête sur le Hamas pour des crimes présumés contre des citoyens allemands, a rapporté le journal Bild mardi. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé lundi que des citoyens allemands figuraient parmi les personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque samedi, sans donner de chiffres précis. 11h55 - Trois sources de sécurité égyptiennes et un témoin ont fait état de bombardements près du poste-frontière de Rafah, entre la bande de Gaza de l'Egypte. 11h54 - La Russie a affirmé être en contact avec Israël et les Palestiniens et qu'elle chercherait à jouer un rôle dans la résolution du conflit qui les oppose, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 11h51 - Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi, lors d'une conférence de presse à Hambourg, un "chantage insupportable" du Hamas qui a menacé d'exécuter des otages en réaction aux frappes israéliennes. 11h51 - Au moins 770 Palestiniens ont été tués et 4.000 blessés dans les frappes aériennes israéliennes sur l'enclave sous blocus depuis samedi, a déclaré mardi le ministère de la Santé de Gaza. En Cisjordanie, au moins 18 personnes ont été tuées et 100 blessées depuis samedi, a ajouté le ministère. 11h49 - Le Danemark a temporairement interrompu son aide au développement à destination des Palestiniens, a rapporté mardi l'agence de presse Ritzau, citant le ministre danois de la Coopération au développement. 11h48 - Le shekel israélien a atteint son niveau le plus bas depuis début 2016 et le coût de l'assurance contre un défaut de paiement d'Israël a grimpé en flèche mardi. 10h55 - Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué la mort de deux autres ressortissants français en Israël, portant à quatre le nombre de victimes françaises depuis l'assaut du Hamas. "Nous sommes sans nouvelles de treize compatriotes dont la situation est considérée comme très inquiétante, dont certains ont très probablement été enlevés", a ajouté le Quai d'Orsay. 10h52 - L'armée israélienne a déclaré mardi n'avoir constaté aucune infiltration aérienne depuis la Syrie ou le Liban, après avoir reçu plus tôt dans la journée des informations allant dans ce sens. 10h28 - Les opérations aériennes israéliennes ont touché des bâtiments résidentiels, notamment de grandes tours, ainsi que des écoles et des bâtiments de l'Onu dans la bande de Gaza, faisant des victimes civiles, a déclaré mardi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk, citant des informations recueillies par son bureau. 10h19 - Israël commencera mardi à distribuer des milliers de fusils d'assaut aux équipes volontaires de première intervention dans les communautés frontalières et les villes mixtes judéo-arabes, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans un message sur les réseaux sociaux. 10h08 - Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que Téhéran n'était pas impliqué dans l'attaque du Hamas contre Israël. Il a salué ce qu'il a appelé la défaite "irréparable" d'Israël sur le plan militaire et en matière de renseignement. 09h02 - L'armée de l'air israélienne a déclaré mardi sur les réseaux sociaux avoir envoyé des avions en Europe, notamment des appareils de transport militaire Hercule, pour rapatrier des centaines de réservistes israéliens. 08h58 - Le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, Jose Manuel Albares, a déclaré mardi que son gouvernement s'opposait à la proposition de suspension de l'aide aux territoires palestiniens annoncée lundi par la Commission européenne. 08h56 - La France est défavorable à la suspension de l’aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes et l'a fait savoir à la Commission européenne, a déclaré mardi le ministère français des Affaires étrangères. (Rédigé par Kate Entringer et Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)