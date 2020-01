EN DIRECT. Carlos Ghosn s'exprime après sa fuite : «Je veux blanchir mon nom»

L'essentiel :Carlos Ghosn avait été arrêté le 19 novembre 2018. La justice japonaise l'accuse d'avoir minoré une partie de ses revenus à hauteur de 74 millions d'euros entre 2010 et 2018.Après sa rocambolesque fuite au Liban depuis le Japon, où il était assigné à résidence dans l'attente de son procès, l'ancien patron de Renault-Nissan va s'expliquer devant 150 journalistes.Le Japon a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ex-patron de Nissan. Carlos Ghosn, qui détient la nationalité libanaise, ne risque pas d'être extradé.Pour suivre la conférence. » Suivez en direct la conférence de presse14h10. « La justice anachronique du Japon a tenté de forcer mes aveux en me gardant en otage », attaque l'ancien chef d'entreprise après avoir remercié ses proches, ses avocats et ses soutiens.« J'étais présumé coupable à cause de certains cadres de Nissan avec la complicité du parquet de Tokyo et d'un cabinet d'avocats » assure-t-il.14h07. « Je suis là pour parler de pourquoi je suis parti mais pas comment » insiste-t-il. « Vous allez découvrir la vérité, pas celle travestie par les gens qui m'accusent. Je ne suis pas là pour me victimiser mais pour rétablir ma réputation et blanchir mon nom. Je n'aurais jamais dû être arrêté.14h05. Carlos Ghosn parle des pressions des juges contre lui et sa famille pour qu'il avoue les faits. « Vous pouvez consulter les enregistrements » assure-t-il.14h02. « J'attends ce moment depuis plus de 400 jours depuis que j'ai été brutalement enlevé à ma famille, à mon entreprise » attaque Carlos Ghosn.« J'ai plaidé mon innocence en menottes et en laisse il y a un an devant un juge japonais et devant les médias » rappelle-t-il.14h01. La conférence en anglais débute à l'heure.13h55. L'ex-patron devrait commencer par une allocution de 30 minutes pour contrebalancer l'enquête japonaise.13h50. Carlos Ghosn s'installe au ...