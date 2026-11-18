En déployant des avions militaires en Asie, Moscou envoie un message fort

En procédant cette semaine à son plus important déploiement d'avions militaires en Asie de l'Est depuis potentiellement plus d'une décennie, la Russie a démontré la permanence de sa capacité de projection et envoyé un message fort avant de se réunir avec les Etats-Unis et la Chine.

Deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95 - nommés "Bears" par l'Otan - encadrés par deux avions ravitailleurs à longue portée étaient stationnés mercredi sur le tarmac de l'aéroport vietnamien de Danang. La veille, des appareils avaient mis en alerte les forces aériennes de Taïwan et du Japon en volant vers le sud depuis l'Extrême-Orient russe.

Ces vols ont eu lieu juste avant l'arrivée de Vladimir Poutine dans la ville chinoise de Shenzhen pour un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), en marge duquel le président russe doit participer jeudi à une réunion tripartite "historique" avec ses homologues chinois et américain, Xi Jinping et Donald Trump.

"Ce déploiement vise clairement à rappeler aux États de la région que, malgré la guerre en cours en Ukraine, Moscou est toujours en mesure de projeter sa puissance en Asie du Sud-Est", a déclaré Ian Storey, spécialiste des questions de sécurité à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

Selon lui, le dernier déploiement connu de la puissance aérienne stratégique russe au Vietnam remonte à 2014, lorsque Hanoï avait accordé aux navires de guerre et aux avions de Moscou un accès préférentiel à une ancienne base soviétique située dans la baie de Cam Ranh, ainsi qu'à l'aérodrome de Danang, deux sites développés par les forces américaines au plus fort de la guerre du Vietnam.

La Russie avait alors envoyé des avions ravitailleurs à Danang pour soutenir des vols de Tu-95 à proximité des principales bases aériennes et navales américaines situées dans le Pacifique sur l'île de Guam, a précisé Ian Storey, ajoutant ne pas avoir pas connaissance de déploiements plus récents.

"FORTE CONNOTATION POLITIQUE"

Selon lui, les déploiements de ce type ont peut-être été suspendus à la suite de plaintes de l'administration Obama auprès du gouvernement vietnamien.

Les Tu-95, dont certains sont dotés d'une capacité nucléaire, sont parfois déployés à des fins de collecte de renseignements et de surveillance, selon des attachés militaires.

Moscou a demandé l'an dernier à réactiver son arrangement avec le Vietnam, mais Hanoï s'est montré dans un premier temps réticent, a déclaré Nguyen The Phuong, spécialiste des questions de sécurité vietnamienne à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Selon lui, le déploiement de cette semaine est officiellement présenté comme une simple escale de ravitaillement, mais il marque un changement d'approche susceptible d'annoncer d'autres opérations similaires.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le ministère russe de la Défense et l'ambassade de Russie à Hanoï n'ont pas répondu à des demandes de commentaires. Le département d'État américain n'a pas non plus réagi à sollicitations relatives aux vols à proximité du Japon et de Taïwan.

Chieh Chung, chercheur au sein du groupe de réflexion du ministère taïwanais de la Défense, a souligné qu'il ne s'agissait pas de la première détection d'avions militaires russes à proximité de l'île - que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire -, citant notamment des incidents impliquant déjà des Tu-95 en 1986 et en 2010.

"La Russie a choisi d'effectuer ce vol à forte connotation politique avant le sommet États-Unis-Chine-Russie de jeudi", a-t-il déclaré.

Selon lui, il n'est pas exclu que l'objectif soit également d'afficher la coopération entre Pékin et Moscou à l'approche de cette rencontre.

"UNE MENACE POUR LE STATU QUO PACIFIQUE ET STABLE"

Alors que la Chine et la Russie entretiennent des liens politiques et militaires étroits, Moscou a à plusieurs reprises soutenu les revendications territoriales de Pékin sur Taïwan. En outre, l'armée de l'air et la marine chinoises opèrent déjà quotidiennement autour de l'île.

Huang Chih-wei, vice-chef d'état-major des forces armées taïwanaises, a déclaré mercredi aux journalistes à Taipei que les vols russes constituaient "une menace pour le statu quo pacifique et stable dans la région Asie-Pacifique".

Selon Nguyen The Phuong, Hanoï a également pu être motivé par des avantages potentiels en matière d'approvisionnement militaire, la Russie étant de loin le principal fournisseur d'armes du Vietnam.

Depuis 2022 et le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Hanoï affiche publiquement son souhait de diversifier ses fournisseurs. Mais le pays reste dépendant des pièces détachées et de l'assistance technique russes, tandis que des discussions sur des livraisons supplémentaires d'armes se poursuivent.

Nguyen The Phuong estime également qu'en autorisant ce nouveau déploiement russe, Hanoï pourrait chercher à envoyer un message à la Chine après l'annonce par Pékin, fin septembre, de son aide à la construction d'un nouvel aérodrome militaire au Laos destiné à l'entraînement de son armée de l'air.

Le Vietnam n'a pas critiqué publiquement cette initiative chinoise, mais surveille de près les activités sur place afin de s'assurer que ce centre ne soit pas transformé en véritable base militaire, a-t-il souligné.

Hanoï et Pékin demeurent par ailleurs en désaccord au sujet de plusieurs zones disputées en mer de Chine méridionale et le Vietnam considère de longue date ses relations étroites avec Moscou comme un contrepoids stratégique à la puissance chinoise.

Le feu vert donné aux bombardiers russes pourrait ainsi avoir pour but de "signaler à la Chine que ses liens militaires avec la Russie restent solides", selon Ian Storey.

(Reportage Francesco Guarascio et Ben Blanchard, avec Yimou Lee à Taipei, rédigé par Greg Torode, version française Benjamin Mallet)