En décembre, des contes en guise de cadeaux de Noël

Voici une sélection non exhaustive des spectacles à venir pour le mois de décembre pour les arts du récit, principalement à Paris et en région parisienne, mais aussi un peu ailleurs.

Et si pour Noël, vous vous offriez quelques spectacles de contes en guise de cadeaux à glisser sous le sapin ? Tout d'abord, plusieurs festivals, qui ont commencé à la mi-novembre, se poursuivent sur une partie du mois de décembre, l'occasion pour moi de rattraper le coup pour certains que je n'avais pas pu citer dans ma sélection de novembre. C'est le cas, entre autres, du festival Contes et rencontres, qui se tient, du 15 novembre au 14 décembre, à Nyons (Drôme) et dans plusieurs communes des environs, avec un programme très riche. Un autre festival, qui lui a commencé il y a déjà quelques mois à la mi-avril, se poursuit jusqu'au 28 décembre : Contes en marches, organisé par le collectif Konsl'diz, dans la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (Haute-Loire).

Citons également un autre festival hivernal, comme son nom l'indique, Contes en flocons, proposé par Ko'libris, le réseau des bibliothèques du Kochersberg (Bas-Rhin), du 16 novembre au 18 décembre, avec au programme des racontées, des spectacles et des ateliers. Dans le même registre, le réseau des médiathèques de l'agglomération Valence Romans Agglo (Drôme) a lancé, depuis le 5 octobre, la 6e édition de son festival La Cour des contes, qui s'achève par le spectacle de clôture présenté par Layla Darwiche, Le Voyage de Messaouda, vendredi 6 décembre, au Centre culturel de Chabeuil (Drôme).

Dans la série des spectacles de clôture de festivals qui s'étalent sur plusieurs mois, signalons aussi celui du festival Les Mots Liens, organisé par l'office de tourisme de Tellin (Belgique) qui propose six rendez-vous répartis dans quatre villages de juillet à décembre. Ce dernier aura lieu mercredi 18 décembre, à partir de 20 h 30, à la fonderie de Tellin.

