En crise, le CICR va supprimer 270 postes supplémentaires à son siège

Le directeur général du CICR Robert Mardini au siège de la Croix-Rouge à Genève, le 11 septembre 2023 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en crise financière, a annoncé lundi environ 270 nouvelles suppressions de postes à son siège à Genève pour 2024, après en avoir déjà supprimé 1.500 cette année dans le monde.

Ces 270 postes représentent environ un cinquième des 1.400 personnes qui sont actuellement employées au siège.

D'autres "coupes significatives" sont prévues à l'étranger mais les chiffres ne seront connus qu'en novembre, a déclaré le directeur général du CICR, Robert Mardini, en conférence de presse.

Face à la réduction des budgets alloués par les pays à l'aide humanitaire, le CICR a ramené son budget prévisionnel 2024 à 2,1 milliards de francs suisses, en baisse de 13% par rapport à 2023, alors même que les besoins n'ont jamais été aussi importants.

Cette année, le CICR avait dû annoncer la suppression de 1.500 emplois et revoir son budget après avoir constaté que la générosité baissait notamment en raison des fonds très importants consacrés par les alliés de l'Ukraine pour l'aider à repousser les forces russes.

"Le conflit en Ukraine a des répercussions et un impact qui dépassent les frontières du pays. Nous l'avons vu avec les prix mondiaux des denrées alimentaires, nous l'avons également vu avec l'inflation et les conséquences économiques de ce conflit qui sont ressenties dans des régions telles que la Corne de l'Afrique, le Sahel, le Moyen-Orient et ailleurs", a relevé M. Mardini.

Il a souligné que son organisation, qui a environ 20.000 employés dans le monde, avait été prise "de court" cette année par le manque de fonds.

Face à la crise financière qu'il traverse, le CICR avait appelé ces derniers mois à la rescousse les pays donateurs. Ces derniers, dont la Suisse, ont entendu l'appel mais la situation reste incertaine.

"Il ne faut pas crier victoire pour le budget 2023 mais nous sommes rassurés par la réponse très positive d'un grand nombre de nos donateurs qui ont compris les enjeux et qui ont fait un effort supplémentaire", a expliqué M. Mardini.

"Si toutes les promesses de dons", qui sont aujourd'hui de l'ordre de 300 millions de francs suisses, "sont honorées et se matérialisent, on pourra dire que 2023 a été clôturé", a-t-il dit, soulignant par ailleurs que son organisation a mis en place cette année un suivi "plus rigoureux" de ses finances après dix années pendant lesquelles le CICR a connu une croissance progressive de ses activités.