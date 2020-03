En Coupe de France comme en Ligue 1, Rennes veut rêver plus longtemps

Pour la première fois de son histoire, le Stade rennais pourrait se qualifier pour une deuxième finale consécutive de Coupe de France en cas de succès à Saint-Étienne, ce jeudi soir. Une belle perspective pour le club breton, qui rêve de prouver que la saison dernière n'était pas seulement un heureux accident.

Plus d'un an après l'arrivée de Julien Stéphan, il y a un constat : le Stade rennais aime repousser les limites de son histoire. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais le club breton peut encore s'offrir le droit de vivre un printemps excitant, entre la perspective d'une nouvelle finale de Coupe de France en cas de succès contre Saint-Étienne ce jeudi soir, et un mois de mars chargé en Ligue 1 (Montpellier, Bordeaux et Lyon) pour rester dans la course au podium jusqu'au mois de mai. Toujours aussi prudent dans sa communication à 48 heures de la demi-finale dans le Chaudron, Stéphan a surtout voulu rappeler que cette période dorée n'était pas une formalité pour un club comme Rennes : "