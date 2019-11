En Côte d'Ivoire, un processus électoral sous surveillance internationale

A un an de la présidentielle d'octobre 2020, les partenaires extérieurs s'inquiètent des tensions qui montent entre le pouvoir et l'opposition.

Ce soir-là, samedi 16 novembre, à Yopougon, il flottait comme un air de déjà-vu. Ou plutôt de déjà entendu. A'Salfo, le chanteur du groupe Magic System, entonnait certains de ses titres les plus célèbres devant des milliers d'habitants de ce quartier populaire d'Abidjan. Mais avant de reprendre Tikilipo (« Politique » en verlan), son tube écrit quinze ans plus tôt avec l'icône nationale Alpha Blondy pour apaiser les esprits durant la crise politico-militaire, la star du zouglou s'est tournée vers un barnum qui faisait face à la scène pour interpeller ceux qui s'y trouvaient : « Messieurs les responsables politiques, ce peuple ne doit plus pleurer, il doit rester dans la joie, dans la paix. »

Ce message a rythmé chacune des étapes de la tournée baptisée UE Magic Tour, financée par l'Union européenne et qui s'est étirée sur un mois et 2 400 kilomètres à travers le pays. Dans chaque ville, « c'est la paix qui s'est imposée comme la thématique centrale des échanges avec les populations », indique A'Salfo. C'est donc à nouveau la paix qu'il invoque ce soir-là, aux côtés de Jobst von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, pour réunir sur scène à l'issue du concert les responsables des différents partis politiques pour une photo de famille « historique ».

Un message au gouvernement

De paix, il en a aussi beaucoup été question ces dernières semaines dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires multilatéraux, alors que le climat politique se crispe à moins d'un an de l'élection présidentielle. Depuis début novembre, coup sur coup, deux délégations des Nations unies se sont succédé à Abidjan. Pour la première d'entre elles, venue dans le cadre d'une mission conjointe, il s'agissait officiellement d'étudier l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à un fonds de consolidation de la paix, doté de 52 millions d'euros chaque année.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr