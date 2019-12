En Côte d'Ivoire, les bébés prématurés sauvés par la méthode « mère kangourou »

L'Afrique au défi de la santé infantile (2/9). Pour pallier le manque de couveuses à Abidjan, le CHU de Treichville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien.

Sa main va et vient sans trêve, c'est devenu un réflexe. La mère caresse la tête et le dos de son bébé blotti contre sa poitrine. Par ce geste presque mécanique, la jeune femme exprime son amour maternel autant qu'elle exorcise la peur qui l'a envahie ces derniers jours, cette angoisse de perdre sa fille née avec onze semaines d'avance, à un poids critique de 800 grammes. Mais aujourd'hui, elle est bien là, collée à elle. Peau contre peau, elles ne font qu'une. Elles ont été admises il y a plus de dix jours au centre de soins mère kangourou (SMK) du CHU de Treichville, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis, le bébé a grossi de près de 300 grammes et la jeune femme, déjà mère de deux enfants, a retrouvé le sourire.

Sa vie sauve, le nourrisson la doit à la méthode « mère kangourou », inspirée de l'animal australien et développée par des pédiatres à la fin des années 1970, en Colombie, pour pallier le manque de couveuses et lutter contre la transmission des infections néonatales. Le nourrisson est placé contre la poitrine de sa mère (plus rarement du père), dans une configuration « peau-à-peau », de manière permanente ou par intermittence, afin de créer des conditions idéales de température, d'affection et de repos. Tout ce dont le grand prématuré a besoin pour survivre.

C'est cette méthode qui est pratiquée à Treichville. Et ça fonctionne. Depuis l'ouverture du centre, en mars, sur 90 enfants recueillis en situation critique, 89 ont été sauvés. « C'est un de trop qui est parti », regrette la docteure Somé-Meazieu, médecin responsable de l'unité SMK, qui note toutefois qu'avant la mise en place de la méthode, les bébés de moins de 1 kg mouraient et les moins de 1,5 kg avaient très peu de chances de survivre.

