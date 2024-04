information fournie par So Foot • 29/04/2024 à 16:35

En conflit avec la direction, les Brestoises ne feront finalement pas grève

Comme ne disait pas Maurice Thorez, « il faut savoir ne pas commencer une grève ».

Les menaces de grève des Brestoises ne seront finalement pas mises à exécution. Les joueuses du SB29 étaient bien sur le terrain ce dimanche pour écraser Châtellerault (3-0) en troisième division. Mais le score du match aurait pu être inverse, les Rouge et Blanc ayant un temps pensé à déclarer forfait. « Nous disputerons tous les derniers matchs. Nous avons des principes et des valeurs, ceux de respecter les autres équipes et joueuses », a finalement déclaré l’attaquante Lauraleen Le Lan à Ouest France. …

VD pour SOFOOT.com