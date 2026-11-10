En commission, les députés refusent l'organisation d'un débat sur la pétition contre CNews

Les députés ont décidé de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Les députés ont décidé mardi de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures, dans un contexte de vives tensions autour de la chaîne et de sa place dans le débat public.

Ce classement a été adopté par 28 voix contre 25 au sein de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, après des échanges houleux entre la gauche et les partisans de l'enterrement du texte.

Selon le règlement de l'Assemblée, les pétitions ayant réuni plus de 500.000 signatures peuvent faire l'objet d'un débat dans l'hémicycle après avis favorable de la commission compétente.

"Nous ne sommes pas l'Arcom", le régulateur de l'audiovisuel, a fait valoir le président de la commission et rapporteur Alexandre Portier (LR), soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne.

Il a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale un débat plus général sur la liberté de la presse, le pluralisme et la régulation des médias. Sa tenue reste à décider.

La gauche à la relance

La gauche souhaitait, elle, débattre des manquements reprochés spécifiquement à CNews. Le groupe socialiste et les Insoumis en reformuleront la demande le 17 novembre, lors de la prochaine conférence des présidents.

Le règlement de l'Assemblée prévoit en effet qu'en cas de classement d'une pétition, tout député puisse "demander au président de l’Assemblée que cette pétition soit soumise à l’Assemblée; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue".

Interrogé par l'AFP, l'entourage de la présidente Yaël Braun-Pivet a indiqué mardi soir que cette dernière considérait "que plus d'un million de signatures justifi(ait) un débat", sans dire si elle soutiendrait la proposition des socialistes ou celle de M. Portier.

La décision de la commission a en tout cas été applaudie par la direction de CNews, saluant dans un communiqué "le discernement des députés". "Réclamer la disparition d’une chaîne pose une question essentielle pour le pluralisme et la liberté d’informer", a-t-elle ajouté.

Jordan Bardella, président du RN, s'est félicité sur X d'une "petite victoire de la démocratie et de la liberté" sur les "tentations totalitaires de l'extrême gauche".

CNews s'est classée en tête des chaînes d'info en octobre, ex-aequo avec BFMTV. Dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, elle a été la chaîne la plus sanctionnée cette année par l'Arcom.

"Censeurs"

En commission, les échanges ont opposé ceux qui voyaient dans la demande de suppression de la chaîne une menace pour la liberté de la presse et ceux, principalement à gauche, qui dénonçaient un organe de propagande accusé de promouvoir des opinions et thèmes d'extrême droite, ce que CNews conteste.

L'insoumis Aymeric Caron, ancien journaliste d'iTélé, devenue CNews, a dénoncé un "robinet à saloperies racistes". "C'est un problème de droit, pas un problème de liberté d'expression", a-t-il souligné, réclamant un débat sur le respect des obligations de la chaîne.

"On est pris entre les censeurs de l'extrême droite et les censeurs de l'extrême gauche, les uns voulant supprimer l'audiovisuel public et les autres voulant supprimer CNews", a estimé pour sa part Erwan Balanant (MoDem), qui a voté contre le classement de la pétition.

Trappes

L'attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, a été omniprésent dans les interventions de la gauche, plusieurs élus mettant en cause les discours diffusés sur CNews. Des amis de l'assaillant avaient décrit auprès de Mediapart l'influence des chaînes d'information sur ses convictions racistes.

Lancée en juin par un particulier sur la plateforme de l'Assemblée, la pétition a décollé après cette attaque, franchissant le seuil des 500.000 signatures le 2 novembre puis celui du million dimanche. Le compteur s'est arrêté mardi à 1.066.909 signatures.

La polémique a rebondi lundi, lorsque la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'est opposée à la présence de CNews lors d'un point presse devant Matignon, suivie par l'intersyndicale de la jeunesse.

"Personne n'a le droit de choisir ses journalistes, personne n'a le droit de trier parmi les journalistes", a réagi la ministre de la Culture Catherine Pégard.

Des trois pétitions ayant précédemment franchi le seuil de 500.000 signatures, seule celle contre la loi Duplomb a donné lieu à un tel débat, sans vote ni effet contraignant.