En Colombie, l'improbable amitié entre un ancien Farc et son otage

Hector Mahecha (G), victime du conflit armé en Colombie, et Jhon Jairo Olivero Grisales (D), connu sous son alias au sein des Farc, " Armando Delgado", signataire de l’accord de paix de 2016 et ancien commandant régional des Farc, lors d’un entretien avec l’AFP à Ibagué, dans le département de Tolima, en Colombie, le 18 novembre 2026 ( AFP / Andrea ARIZA )

Assis sous un flamboyant aux fleurs rouge vif, Hector Mahecha et Armando Delgado se taquinent sur leurs poignées d'amour, avec une aisance qui fait un instant oublier le passé sombre qui les unit.

Armando, 48 ans, a été commandant régional de l'ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), active pendant plus d'un demi-siècle, avant de signer un accord de paix historique le 24 novembre 2016.

Hector, 64 ans, a été l'un de ses otages.

Aujourd'hui, les deux hommes sont amis.

Après quelque six décennies d'un conflit interne, qui a fait plus d'un million de morts et 9,2 millions de déplacés, les plaies restent pourtant vives.

"On nous voit (...) comme des traîtres", confie Hector à l'AFP lors d'une interview dans une ferme du département de Tolima (ouest), que les deux hommes souhaitent transformer en parc dédié à la mémoire et à la réconciliation.

L'accord de 2016 a apporté la paix à de vastes régions de Colombie.

Le pays s'est doté d'un tribunal spécial chargé de juger les pires crimes commis par les Farc et par les forces de sécurité.

Mais beaucoup de Colombiens estiment que les guérilleros s'en sont sortis à bon compte, en évitant la prison en échange de la reconnaissance de leurs crimes.

Le président de droite dure Abelardo de la Espriella, au pouvoir depuis août et soutenu par les États-Unis, a promis d'écraser militairement les guérilleros et les narcotrafiquants encore actifs.

Il a pris la pose aux côtés des cadavres de rebelles et signé une bombe avant son largage sur un groupe dissident des Farc.

"Ça nous fait mal (...) parce que nous, nous avons connu la guerre", confie gravement Armando. De son vrai nom Jhon Jairo Olivero Grisales, il continue d'utiliser son alias de guérillero.

"Nous avons vu mourir des camarades dans des bombardements, des soldats à cause des bombes que nous posions, mais aussi des civils", se souvient-il.

Pas de rancœur

La relation entre Hector et Armando avait mal commencé. Ils se sont connus au plus fort du conflit entre l'État, guérillas de gauche, paramilitaires d'extrême droite et cartels de drogue.

Hector se rendait alors dans les montagnes pour remettre aux Farc l'argent extorqué à l'entreprise de distribution de bière appartenant à sa famille.

Hector Mahecha (G), victime du conflit armé en Colombie, et Jhon Jairo Olivero Grisales, connu sous son alias au sein des Farc, " Armando Delgado", signataire de l’accord de paix de 2016 et ancien commandant régional des Farc, lors d’un entretien avec l’AFP à Ibagué, dans le département de Tolima, en Colombie, le 18 novembre 2026 ( AFP / Andrea ARIZA )

Malgré les versements mensuels, la guérilla enlève son père en 2004. Six mois plus tard, lorsque Hector arrive avec l'argent de la rançon, Armando lui annonce "un changement de programme".

"Votre père s'en va, mais vous restez", se souvient Hector, citant l'ancien rebelle, qui écoute tête baissée.

Si Hector est libéré neuf jours plus tard, la terreur s'intensifie.

La maison et le magasin des Mahecha sont visés par des bombes. La fille d'Hector aura besoin de sept opérations pour se remettre de ses blessures.

"Dans mon cœur, la rancœur n'existe pas. Ce chapitre est derrière moi", affirme-t-il aujourd'hui. Il a accepté de rencontrer Armando en 2024 après que celui-ci eut demandé pardon devant le tribunal pour la paix pour les souffrances infligées aux Mahecha.

Regain de violence

Une absence d'amertume rare en Colombie, où beaucoup ont perdu foi dans le dialogue face à la résurgence de la violence liée aux groupes armés, qui se disputent trafic de cocaïne, mines d'or illégales et réseaux d'extorsion.

Face à la lenteur de l'État à contrôler les régions autrefois aux mains des Farc, les organisations criminelles se sont renforcées, selon les experts.

L'an dernier, un candidat à la présidence a été assassiné. Les attentats à la voiture piégée, les enlèvements et les attaques au drone s'accroissent.

Le président de la Espriella soutient que le processus de paix a généré une impunité ayant permis au crime organisé de prospérer. Il entend réduire drastiquement le budget du tribunal pour la paix, espérant le voir disparaître en 2028.

Armando, qui a rejoint les Farc à l'âge de 13 ans après avoir vu des paramilitaires tuer son beau-père, attribue la hausse de la violence à la pauvreté et aux inégalités.

L'enrôlement d'enfants et adolescents par des groupes armés a été multiplié par quatre ces cinq dernières années, alerte l'Unicef.

Les organisations criminelles attirent des jeunes privés d'opportunités, souligne Armando.

Ex-guérilleros assassinés

Nombre de victimes des Farc estiment que les guérilleros ont reçu davantage de soutien pour reconstruire leur vie que ceux qu'ils ont enlevés, blessés, rendus orphelins ou rackettés.

Armando, protégé par deux gardes du corps, affirme que les rebelles démobilisés n'ont pas non plus la vie facile.

Plus de 500 des quelque 13.000 membres des Farc qui ont accepté l'accord de paix ont été tués depuis sa signature.

Lui-même a dû déménager quatre fois suite à des menaces.

Mais il est convaincu que l'accord de paix "est la meilleure chose qui soit arrivée à la Colombie" et que s'il prend fin, le pays "sombrera dans la guerre".