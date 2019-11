En Colombie, l'appel à la grève générale jeudi dans un climat tendu

Journée test pour le gouvernement d'Ivan Duque ce jeudi en Colombie. Depuis plusieurs semaines, manifestants déclarés et soutiens du gouvernement se déchirent sur la toile et s'opposent dans les médias. Comme si la société colombienne était une nouvelle fois scindée en deux.Non plus entre partisans du Oui ou du Non, dans le cadre du référendum pour le processus de paix en 2016, ou, comme lors de l'élection présidentielle de 2018, entre électeurs du candidat de la droite et ceux de Gustavo Petro, à l'autre extrémité de l'échiquier politique. Mais bien entre les défenseurs de la politique de Duque, de moins en moins nombreux, et ses opposants.La cote de popularité du président est passée de 53,8 % en septembre 2018 à 27,2 % après 100 jours de mandat, selon l'enquête Invamer pour l'hebdomadaire Semana. 69 % des sondés rejetaient toujours sa politique en octobre dernier.Plusieurs fronts de mécontentementÉtudiants, syndicalistes, travailleurs, groupes autochtones, artistes, opposants de tout bord au gouvernement manifestent ce jeudi dans le cadre d'une journée de grève générale. Parmi les multiples motivations, trois thèmes principaux : la défense des accords de paix, celle des droits de l'homme et une opposition farouche aux réformes économiques en train de se dessiner dans le pays et accusées d'aggraver les inégalités déjà grandes dans le pays andin.Dix-huit mois après son élection, Ivan Duque doit faire face à plusieurs fronts de mécontentement. Jusqu'à la récente élue Miss Colombie, María Fernanda Aristizábal Urrea, 22 ans, qui a déclaré publiquement son soutien à cet événement.Du côté du gouvernement, on accuse des forces étrangères de jeter de l'huile sur le feu dans un contexte régional bouillonnant. Diverses crises politiques ont jeté ces dernières semaines dans la rue des milliers de manifestants au Pérou, en Équateur, au Chili et en Bolivie. Les frontières colombiennes ont ...