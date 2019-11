En Colombie, avec les oubliés d'Armero, 34 ans après l'éruption meurtrière

Son calvaire, diffusé en direct dans les journaux télévisés, avait ému le monde entier. L'agonie d'Omaira Sanchez, 13 ans, les jambes coincées dans les décombres de sa maison, reste le symbole d'une catastrophe qui a rayé de la carte une ville de près de 30 000 habitants du centre de la Colombie en 1985. Information ou voyeurisme ? Un cliché du photographe de presse français Franck Fournier, quelques heures avant le dernier souffle de la fillette, avait été désigné photo de l'année en 1986.Après cinquante-cinq heures d'une vaine lutte, le regard cerné, accrochée à un débris de bois alors que sa vie s'éteint dans une eau putride chargée du cadavre de son père et de sa tante, elle fixe intensément de ses yeux noirs l'objectif pour l'éternité. Derrière ce regard, 25 000 morts ou disparus -- 22 000 dans la seule ville d'Armero --, la plupart des corps n'ayant jamais été retrouvés ou identifiés, et 4000 blessés. Le soir du 13 novembre 1985, une immense coulée de boue engloutissait la Ville blanche, ainsi surnommée pour sa production de coton, après plusieurs éruptions du Nevado del Ruiz, l'un des volcans de la cordillère centrale des Andes, à une cinquantaine de kilomètres de là.Trente-quatre ans après, la nature a repris ses droits dans la ville fantôme, qui garde en son sous-sol les corps des suppliciés enterrés vivants. Plus personne n'habite là. Le chef-lieu a été transféré à Guayabal, à quelques kilomètres de là.«La montagne bougeait»Devant les ruines de sa maison, Freddy Gutierrez, qui venait d'avoir 18 ans, se souvient de « cette nuit interminable ». Assoupi devant le match de football qui opposait le Millonarios FC au Deportivo Cali, il est réveillé vers 23 heures par sa mère, affolée par « une pluie de cailloux mêlés à des cendres ». Au loin, un terrible fracas, « comme lorsqu'un camion décharge d'un seul coup sa cargaison de pierres, mais en beaucoup plus fort ...