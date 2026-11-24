En Cisjordanie, l'insoutenable attente du retour des corps des Palestiniens tués par Israël

Avec sa fille, le Palestinien Wael Sheghnoubi arbore à Burqa le portrait de son fils Nidal, tué par l'armée israélienne, le 16 novembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / Zain JAAFAR )

Dans son village de Cisjordanie occupée, Wael Sheghnoubi attend en vain, depuis un an et demi, le retour du corps de son fils abattu par l'armée israélienne en mai 2025 pour pouvoir entamer son deuil.

"Offrir une sépulture à un martyr permet de s'apaiser. Ils ne nous ont rien donné", déplore-t-il, serrant contre lui une photo de son fils Nidal, 16 ans.

L'armée israélienne conserve de plus en plus souvent les corps des Palestiniens tués, qu'ils soient membres de groupes armés à Gaza ou simples adolescents jetant des pierres en Cisjordanie occupée.

Aux yeux de Wael Sheghnoubi, c'est une manière de "punir" toute une communauté.

Cet ouvrier du bâtiment confie être tenaillé par un espoir fou, citant un cas où l'armée avait mal identifié un corps. L'homme, déclaré mort, s'était avéré être vivant, en prison.

"Nous continuons d'espérer", dit ce père de famille. "Si Dieu le veut, Nidal se trouvera être finalement en vie".

L'adolescent a été tué par des soldats israéliens, l'armée affirmant qu'avec d'autres jeunes, il jetait des pierres sur des véhicules militaires de passage.

Elle "a emporté son corps sans laisser personne s'approcher de lui", raconte son père, rencontré par l'AFP dans sa maison du village de Burqa, dans le nord de la Cisjordanie.

Des centaines de corps

D'après les chiffres du Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC), une ONG palestinienne, les autorités israéliennes retiennent actuellement les corps de 807 Palestiniens, dont 678 tués en Cisjordanie et 105 dans la bande de Gaza.

Chaise vide et portrait dans le village de Burqa du Palestinien Motaz Daghlass, adolescent tué par l'armée israélienne, le 16 novembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / Zain JAAFAR )

Mais selon Hussein Shujaiya, coordinateur de la Campagne pour le retour des corps des martyrs lancée par l'ONG en 2008, ce décompte n'inclut pas les corps de centaines de Palestiniens tués depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, et dont la mort n'a pas encore été correctement répertoriée.

Les dépouilles sont conservées dans des morgues militaires ou enterrées dans des cimetières, dans ce que les Palestiniens appellent des "tombes à numéro", sans mention de noms.

Israël assume de disposer ainsi d'un moyen de pression.

En 2017, le cabinet de sécurité avait décrété que certains corps pouvaient être conservés afin de servir de monnaie d'échange à la libération d'otages israéliens. Ce qui a été le cas pour des captifs emmenés à Gaza par le Hamas après son attaque du 7 octobre 2023.

Au départ, la mesure n'était prévue que pour des membres du Hamas ou des Palestiniens ayant commis des attaques d'une particulière gravité, mais elle a été étendue.

Toujours à Burqa, Iyad Daghlass espère, devant des portraits de son fils de 14 ans, Motaz, tué début novembre par l'armée, ne pas devoir attendre des années.

"Ils ont emporté le corps. C'est un sentiment extrêmement difficile" à vivre, explique à l'AFP l'homme de 52 ans, les yeux cernés par les nuits blanches.

Le Palestinien Iyad Daghlass dans le cimetière de Burqa où il espère que son fils Motaz, adolescent tué par l'armée israélienne, pourra bientôt être enterré, le 16 novembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / Zain JAAFAR )

Motaz a disparu après une altercation avec l'armée. Là aussi, elle accuse l'adolescent d'avoir lancé des pierres sur des véhicules israéliens, sur une route proche de leur village.

Lorsqu'un soldat a annoncé à Iyad Daghlass que son fils avait été retrouvé inconscient avec deux balles dans le corps, "j'ai compris, même si je n'étais pas entièrement sûr" qu'il soit mort.

M. Daghlass avait donné à son fils le prénom de son frère, tué en 2001 dans "des circonstances similaires".

A l'époque, "ils ont gardé son corps pendant trois jours". "Mais la situation n'était pas aussi mauvaise qu'aujourd'hui", dit cet ouvrier en bâtiment.

"Maintenant, ils retiennent les corps pendant un, deux ans", ajoute-t-il, mentionnant le cas d'un autre adolescent du village, tué en juillet 2025 et dont la famille attend toujours le corps.

"Retrouver un peu de paix"

Lors de ses obsèques, les parents de Wissam Ishtayeh, dont le corps a été rendu à la famille un an et demi après qu'il a été tué par l'armée israélienne en juillet 2025, dans le village Salem de Cisjordanie occupée, le 19 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

Dans une autre localité, à Salem, une famille a fini par entamer son deuil, après un an et demi d'attente torturante.

En dépit de l'annonce de sa mort par les autorités israéliennes, "nous avons tenu en pensant qu'il était à l'hôpital", confie Ghassan Ishtayeh à l'AFP, peu de temps après l'enterrement de son fils Wissam de 36 ans, tué en juillet 2025 lors d'affrontements avec l'armée israélienne.

Aux obsèques de Wissam Ishtayeh, dont le corps a été rendu à la famille un an et demi après qu'il a été tué par l'armée israélienne en juillet 2025, dans le village Salem de Cisjordanie occupée, le 19 novembre 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

De jeunes villageois ont porté en terre sa dépouille enveloppée du drapeau palestinien. Le séjour prolongé à la morgue avait jauni la peau de son visage.

"Pendant tout ce temps, nous vivions dans l'angoisse, en espérant que vienne enfin le jour où nous pourrions en avoir le cœur net, confirmer la nouvelle d'une manière ou d'une autre, et retrouver enfin un peu de paix".