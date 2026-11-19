De gauche à droite Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump lors d'une réunion trilatérale à Shenzhen, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Sergei BOBYLYOV )

Au premier rang de la photo de groupe, à l'aise avec ses "amis" Donald Trump et Xi Jinping, Vladimir Poutine n'a pas caché son plaisir de revenir sur le devant de la scène internationale lors de sa visite en Chine.

Point d'orgue de la réunion des dirigeants de l'Asie-Pacifique à Shenzhen (sud), le sommet entre les présidents américain, chinois et russe a constitué un coup de maître pour le Kremlin après près de cinq ans de guerre en Ukraine.

La rencontre "a été un succès", a résumé Vladimir Poutine devant la presse avant de remonter dans l'avion, la qualifiant de nouvelle "page d'histoire de la diplomatie" et saluant "un esprit d'ouverture totale".

Avec son affiche de grand rendez-vous entre puissances susceptibles de changer le monde, la rencontre, qui a réuni les trois dirigeants autour d'une grande table donnant une impression très solennelle, a donné une occasion à Vladimir Poutine de défier la politique d'isolement à laquelle l'ont soumis les Occidentaux.

Pour la première fois depuis l'offensive de 2022, il a participé à un sommet international en présence de plusieurs dirigeants de pays qui sanctionnent la Russie (Canada, Japon et Australie).

Les Premiers ministres de ces pays se sont retrouvés relégués soit au deuxième rang, soit sur le côté de la traditionnelle photo de famille de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Vladimir Poutine, lui, se situait bien au centre, au premier rang, avec Xi Jinping et Donald Trump. Et les échanges entre les trois hommes ont éclipsé le reste de la réunion régionale.

"C'est une victoire majeure pour (Vladimir Poutine), comme si le monde avait oublié" son offensive en Ukraine, résume Joerg Wuttke, expert au cabinet DGA-Albright Stonebridge Group alors que les bombardements russes contre les infrastructures civiles ukrainiennes n'ont fait que se renforcer ces derniers temps. "Il est persona non grata dans une grande partie du monde, y compris aux États-Unis, et maintenant le voilà de retour sur la scène".

Sanctions

De gauche à droite Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump lors d'une réunion trilatérale à Shenzhen, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

Si le président russe multiplie les contacts avec Xi Jinping - 50 depuis 2013, en personne ou virtuels, a rappelé mercredi le président chinois - il n'avait pas vu son homologue américain depuis un sommet en Alaska en août 2025.

Mais contrairement à l'atmosphère glaciale de ce dernier, les échanges de mercredi et jeudi ont été très chaleureux, marqués par des accolades et compliments, le milliardaire républicain affublant son homologue d'un "mon ami" au début de leur rencontre bilatérale.

Selon les agences russes, il a même félicité pour son travail l'inamovible porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Loin des destructions provoquées quotidiennement par le conflit en Ukraine, Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a disposé à Shenzhen d'une arène inédite pour dénoncer les sanctions occidentales.

Ces dernières, a-t-il affirmé, n'ont pas réussi à "détruire" l'économie russe, pourtant en berne. A l'inverse, elles ont selon lui contribué à des difficultés économiques et budgétaires "humiliantes" pour l'Union européenne.

Rare voix critique à Shenzhen, le Premier ministre canadien Mark Carney a assuré devant les journalistes que les sanctions contre Moscou se renforceraient "tant que la guerre se poursuivra".

Succès d'image ?

Donald Trump, qui s'est encore rapproché de son homologue russe ces dernières semaines, a simplement répété vouloir oeuvrer avec Pékin pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Et ce, au moment où les Européens ont été marginalisés dans les derniers pourparlers diplomatiques.

De gauche à droite Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump lors d'une réunion trilatérale à Shenzhen, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Doug MILLS )

En attendant l'entrée en fonction en janvier d'un Congrès à majorité démocrate, sans doute plus offensif à l'égard de la Russie, le président américain accueillera en décembre à Miami un sommet des puissances du G20, auquel il a invité M. Poutine. Ce dernier pourrait alors se retrouver avec plusieurs dirigeants européens.

Pour Moscou, la réunion de jeudi "ne veut pas dire bien évidemment que toutes ses demandes et tous ses vœux seront satisfaits", estime l'analyste politique russe Konstantin Kalatchev.

Mais sur le plan de l'image, la rencontre devrait selon lui profiter à ses participants : "en Russie, par exemple, on dira après cette rencontre que la Russie fait partie des pays clés sur la scène mondiale, contrairement aux pays de l'UE".