En Charente, premières piqûres en résidence seniors: "Maintenant je suis armée contre le Covid!"

Une personne âgée reçoit une dose de vaccin contre le Covid-19 dans une résidence services seniors, le 16 février 2021 à L'Isle-d'Espagnac, en Charente2021. ( AFP / Philippe LOPEZ )

Dans une chambre d'une résidence services seniors en Charente, Josette Vignaud, 80 ans, reçoit la première dose du vaccin tant attendu: "Maintenant je suis armée contre le Covid!". Si les piqûres ont commencé depuis longtemps en Ehpad, elles débutent dans les structures pour personnes âgées autonomes.

Des équipes mobiles de vaccination composées de médecins et d'infirmières ont commencé à sillonner le département la semaine dernière pour vacciner dans ces structures d'hébergement pour seniors autonomes, qui ne sont pas médicalisées au contraire des Ehpad.

Les résidents n'y sont pas forcément plus jeunes : La moyenne d'âge est 85,5 ans à La Canopée, résidence du réseau Domitys à l'Isle d'Espagnac, dans la banlieue d'Angoulême. Ils vivent leur vie, entre leur appartement privé équipé et les espaces communs (terrain de pétanque, piscine, espace de relaxation, salle de sport...)

Josette Vignaud, qui vient de se faire vacciner, "c'est une de nos gâchettes à la pétanque", souligne le directeur de l'établissement François Boussiron.

Dans une autre chambre aménagée en "salle d'observation" où chaque vacciné passe au minimum un quart d'heure, l'octogénaire explique: "Tout le monde devrait le faire, c'est la seule chose qui peut nous sauver".

Selon le directeur, 85% des quelque 60 résidents de cet établissement flambant neuf, inauguré en juin et "zéro cas de Covid" à ce jour, se sont inscrits pour se faire vacciner par l'équipe mobile. "Je ne connais personne qui n'a pas voulu se faire vacciner" dans la résidence, remarque Mme Vignaud. "Si c'était le cas, je lui dirai de le faire".

Une personne âgée reçoit une dose de vaccin contre le Covid-19 dans une résidence services seniors, le 16 février 2021 à L'Isle-d'Espagnac, en Charente ( AFP / Philippe LOPEZ )

"On sent que les gens avaient hâte de recevoir le vaccin", glisse Céline Gautheron, une puéricultrice qui voulait se rendre utile pendant la crise sanitaire et s'est mise au service de l'ARS. "Ils se disent: +Pff on va être un peu libérés+".

- "Zéro dose perdue" -

"Il y a des gens qui passent, du personnel, et qui demandent: il ne reste pas une dose pour nous ?", dit-elle. "Les doses sont conditionnées par six alors s'il en reste une ou deux après les résidents volontaires, on peut vacciner un membre du personnel. Le but c'est zéro dose perdue."

Quand arrive la résidente suivante pour son rendez-vous avec la seringue chargée de Pfizer/BioNTech, le directeur la tance gentiment: "+Réajustez votre masque devant le médecin sinon vous allez prendre un carton jaune".

Vaccination contre le Covid-19 dans une résidence services seniors, le 16 février 2021 à L'Isle-d'Espagnac, en Charente ( AFP / Philippe LOPEZ )

"Un autographe pour votre consentement", lui demande le médecin avant de laisser l'infirmière faire la piqûre. Il l'avertit sur la possibilité d'avoir "de la température, des maux de tête ou des courbatures" dans les 48 heures. "Mais ne prenez que du Paracétamol".

Le praticien, Jean-Marie Ducluzeau, est un généraliste tout juste à la retraite. Lui aussi voulait s'occuper utilement "Vous savez ce qu'on dit: +Médecin un jour, médecin toujours+". Mais l'allure de la campagne de vaccination en France le laisse "un peu sceptique". "Il faudrait plus de doses. On est à la traîne par rapport à la Grande-Bretagne ou Israël", remarque-t-il.

Sans parler qu'avec les variants du virus, "est-ce qu'il ne faudra pas une troisième dose ?"

En attendant, chaque vacciné à La Canopée repart avec une convocation pour sa deuxième dose, prévue dans trois semaines. Mais tout le monde n'a pas encore compris le processus. "Et pourquoi je dois revenir?" demande une dame.

Tout juste vaccinée, Olivette Laurent, 88 ans, est "contente": "J'ai des enfants, des petits-enfants et des arrières-petits-enfants qui viennent me voir. Il fallait le faire". Confiante dans l'efficacité des vaccins -"les scientifiques savent ce qu'ils font"-, elle pense qu'ils vont rendre les variants "moins méchants".

bpe/pjl/rhl