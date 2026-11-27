Des clients profitent de la soirée au bar Concorde AT, surnommé "Moscou" à Bangui, le 7 novembre 2026 ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Une vodka ou une bière à la main, de jeunes Centrafricains regardent un match de football à "Moscou", un bar de Bangui tenu par des Russes, illustration de leur présence de plus en plus visible dans le pays.

"Fabriqué en Centrafrique avec la technologie des Russes", peut-on lire en sango, l'une des deux langues officielles du pays avec le français, sur certaines bouteilles de bière et de vodka servies dans ce bar ouvert en 2024.

La Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres au monde, est le dernier bastion du groupe paramilitaire russe Wagner, progressivement remplacé ailleurs en Afrique par Africa Corps, structure directement rattachée au ministère russe de la Défense.

Partout sur le continent, les mercenaires russes profitent du recul des partenariats occidentaux. Depuis les coups d’État militaires au Sahel, ils apportent notamment un soutien aux armées locales dans leur lutte contre les groupes jihadistes, mais sont accusés par des ONG d'exactions contre les civils.

En Centrafrique, où les jihadistes sont peu présents, le groupe Wagner avait été appelé pour soutenir l'armée face à des groupes rebelles après plusieurs années de guerre civile.

Dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine, il n'est pas rare de croiser des Russes en uniforme, le visage caché et l'arme à la ceinture. Au restaurant comme au supermarché, ils sont tout de suite repérables à leurs véhicules au camouflage si reconnaissable que toutes les voitures s'arrêtent net pour leur céder le passage.

Vodka en sachet

Déployés en 2018 à la demande du président Faustin-Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, les combattants de Wagner sont devenus les principaux partenaires sécuritaires du gouvernement, en échange de contrats lucratifs dans les secteurs de l'or et du diamant.

Aujourd'hui, le groupe se diversifie et renforce sa présence dans le paysage centrafricain en s'imposant dans la fabrication et la distribution de boissons. Eaux, sodas, bières et vodkas russes sont produits localement et vendus nettement moins cher que la concurrence.

Des boissons vendues dans une rue de Bangui, le 8 novembre 2026 ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Pour les moins fortunés, des vendeurs de rue proposent de petits sachets de vodka aromatisée à la noix de coco, contenant 5 centilitres à 40 degrés, pour 150 francs CFA (22 centimes d'euros).

"Ils cherchent à conquérir les moindres espaces possibles. Ce sont les seuls concurrents du groupe (français) Castel", explique à l'AFP le chercheur centrafricain Soleil-Parfait Kalessopo.

Présente en Centrafrique depuis 1953, la brasserie Mocaf, filiale du groupe français Castel, détenait le monopole du marché de l'alcool avant l'arrivée des boissons russes.

En mars 2023, l'une de ses usines avait été incendiée par quatre hommes masqués, vêtus comme des mercenaires de Wagner, selon les images de vidéosurveillance, qui les montraient lançant des cocktails Molotov.

"Les événements de 2023 sont aujourd'hui derrière nous", affirme le groupe Castel, sans répondre aux demandes de l'AFP s'agissant des performances du groupe depuis l'arrivée des concurrents russes.

À la tête de la First Industrial Company, l'entreprise qui commercialise les boissons produites par les Russes, se trouverait Dmitri Syty, selon une enquête du magazine Jeune Afrique. Également directeur de la Maison russe de Bangui, il est décrit par le collectif d'investigation All Eyes on Wagner, qui surveille les activités du groupe, comme "l'un des piliers du système Wagner en Centrafrique".

"Danger pour la démocratie"

La Maison russe, ouverte en 2021, propose gratuitement de nombreuses activités culturelles et sportives aux Banguissois, ainsi que des cours de russe. Tous les après-midi, des enfants profitent du carrousel, des trampolines et des balançoires du jardin, sur fond sonore d'une vidéo faisant la promotion de la Russie.

Devant le centre culturel, le long de la rivière Oubangui, trône un monument à la gloire d'Evgueni Prigojine, ancien chef de Wagner tué dans le crash d'un avion privé en 2023, deux mois après sa mutinerie avortée en Russie.

L'entrée de la Maison russe à Bangui, le 11 novembre 2026 ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Autre symbole de l'omniprésence russe, une fresque sur le mur d'un marché montre le président russe Vladimir Poutine serrant la main de M. Touadéra à la sortie de l'aéroport de Bangui.

À l'évidence, les Centrafricains craignent les combattants russes: la plupart n'osent même pas mentionner leur existence, par peur de représailles.

"Ils ont des méthodes de répression, de fonctionnement, qui terrorisent vraiment la population", observe Soleil-Parfait Kalessopo.

Plusieurs organisations de défense des droits humains ont accusé les paramilitaires de Wagner de graves violations, notamment d'actes de torture et de meurtres, dans plusieurs pays, dont la Centrafrique.

Pour l'avocat Crépin Mboli-Goumba, membre de la coalition d'opposition du Bloc républicain de défense de la Constitution (BRDC), les hommes de Wagner représentent "un danger pour les démocrates et la démocratie", en intervenant "sur le plan économique et sur le plan politique".

Flou autour d'Africa Corps

Comme au Mali où Africa Corps a supplanté Wagner, Moscou a cherché à imposer sa nouvelle structure aux autorités centrafricaines, non sans résistance du président Touadéra, dont la sécurité dépend de Wagner depuis plusieurs années. Si la présence d'Africa Corps en Centrafrique a été confirmée à l'AFP par un ministre centrafricain, le sujet demeure sensible pour Bangui.

"Il y a eu un accord, ils (les hommes d'Africa Corps) sont là avec les autres", affirme à l'AFP un proche du président Touadéra, le ministre chargé des Grands travaux, Pascal Bida Koyagbele. Selon lui, les Wagner, ayant "l'avantage de connaître le terrain", "guident en général les éléments d'Africa Corps".

Des statues en bronze rendant hommage au chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine (g) et à son bras droit Dmitri Outkine, installées devant la Maison russe à Bangui, le 3 décembre 2024 ( AFP / Annela NIAMOLO )

Interrogé à ce sujet, le ministre centrafricain de la Communication, Evariste Ngamana, botte en touche : "Wagner ou Africa Corps, peu importe. Demandez aux Russes, c'est un problème interne".

De toute évidence, l'arrivée d'Africa Corps n'a pas chassé Wagner du pays. Le développement d'une "coopération militaro-technique" avec Africa Corps "ne constituerait pas, en soi, un remplacement du groupe Wagner", confirme l'expert militaire russe Sergueï Eledinov.

Mais ce flou pourrait devenir "un facteur de déstabilisation" pour le pays, s'inquiète Anicet-Georges Dologuélé, ancien Premier ministre centrafricain (1999-2001) passé à l'opposition. Car M. Touadéra a pris des risques, estime-t-il : "Je ne connais pas beaucoup de bipèdes qui désobéissent au président Poutine".