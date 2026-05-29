En cas de sacre du PSG, le lieu des célébrations ne plaît pas à tout le monde

En cas de sacre du PSG, le lieu des célébrations ne plaît pas à tout le monde

Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais il faut quand même s’y préparer. Alors que le PSG fait face à son destin européen, ce samedi soir à Budapest, le club a déjà préparé les festivités en cas de titre.

Direction le Champ-de-Mars, dans le 7ᵉ arrondissement , à l’ombre de la tour Eiffel, pour rassembler les supporters. Les Champs-Élysées ? Trop étroits au goût des dirigeants. …

EM pour SOFOOT.com