En cas de sacre du PSG, le lieu des célébrations ne plaît pas à tout le monde
Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais il faut quand même s’y préparer. Alors que le PSG fait face à son destin européen, ce samedi soir à Budapest, le club a déjà préparé les festivités en cas de titre.
Direction le Champ-de-Mars, dans le 7ᵉ arrondissement , à l’ombre de la tour Eiffel, pour rassembler les supporters. Les Champs-Élysées ? Trop étroits au goût des dirigeants. …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer