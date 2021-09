En cas de divorce, il faut pouvoir expliquer ce qu'est devenu le produit de la revente des biens importants

VIE PRATIQUE. La Cour de cassation a donné tort à un mari qui n'apportait pas la preuve du reversement à la communauté du prix de revente de la voiture.

(Illustration) ( AFP / JAY DIRECTO )

En cas de divorce, il faut parfois avoir tenu des comptes. Dans un couple marié sous le régime légal de la communauté, chacun peut selon la loi disposer seul des deniers communs, dont font partie ses revenus personnels, et l'emploi qu'il en fait est supposé être fait dans l'intérêt commun. Mais si l'autre le demande, au moment de la liquidation, notamment en cas de divorce, il faut être capable de prouver au juge cet intérêt commun.

La Cour de cassation a, selon ce principe, donné tort à un mari qui n'apportait pas la preuve du reversement à la communauté du prix de revente de la voiture.

En l'espèce, l'épouse demandait ce qu'étaient devenus les 30.000 euros procurés par la revente de la voiture cinq ans plus tôt. Le mari, qui avait agi seul, devait donc établir que l'argent lui appartenait en propre et qu'il l'avait conservé ou qu'il s'agissait d'argent commun et qu'il l'avait alors reversé à la communauté, par exemple sur un compte joint. Sans quoi, cette valeur est censée avoir été prélevée par lui sur des fonds communs et il en doit le remboursement , ont expliqué les magistrats.