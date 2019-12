En Bretagne, les «Gilets orange» ne comptent «rien lâcher»

Après plusieurs jours de blocage par les patrons de petites et moyennes entreprises du BTP et des transports - qui se surnomment les « Gilets orange » - de trois dépôts pétroliers bretons à Brest (Finistère), Lorient (Morbihan), et Vern-sur-Seiche, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), les automobilistes bretons sont gagnés par l'inquiétude. Comme Arnaud, 40 ans, rencontré ce lundi dans une station-service prise d'assaut. « Je sais bien qu'en se précipitant de cette manière à la pompe, on créée nous-même une pénurie », glisse cet automobiliste venu faire le plein de manière « préventive ». Doublement prudent, Arnaud a même choisi de covoiturer avec un collègue de travail et d'utiliser « au maximum » son vélo dans les jours à venir.Ce lundi, le nombre de stations-service dans le rouge restait important en Finistère, et commençait à s'élever sérieusement dans le Morbihan (une station sur deux d'ouvertes). En Ille-et-Vilaine, la préfecture a pris ce lundi un arrêté réquisitionnant onze stations-service du département afin d'assurer la « continuité des missions prioritaires » (ambulances, services de secours, transports funéraires, etc.). « Attention, on ne peut pas parler de réelle pénurie. C'est un phénomène qui évolue au jour le jour, dans le sens où les stations continuent d'être alimentées », tempère la préfecture du Finistère, qui a réquisitionné pour sa part une douzaine de stations.«Un carburant spécifique avec une coloration pour le BTP»Au niveau national, à Paris, une réunion s'est tenue ce lundi au ministère de l'Économie avec les professionnels du BTP. Ces derniers dénoncent la mise en péril de leurs entreprises du fait de la disparition de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR). Alors que le GNR est aujourd'hui taxé à hauteur de 18,82 centimes/litre, cette taxe doit passer, en trois paliers, à 60,75 centimes/litre en 2022. « Une ligne rouge », pour ...