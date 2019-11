En Belgique, un Rwandais jugé pour « crime de génocide »

Fabien Neretsé aurait dirigé les milices hutu vers une famille belgo-rwandaise. Il comparaît devant la cour d'assises de Bruxelles depuis le 7 novembre.

Vingt-cinq ans après le dépôt, à Bruxelles, d'une plainte contre lui, quinze ans après le début de l'enquête, huit ans après avoir été appréhendé en Charente, le Rwandais Fabien Neretsé, 71 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de Bruxelles. Commencé le 7 novembre et appelé à se poursuivre pendant cinq semaines, le procès de cet ingénieur et ancien haut fonctionnaire hutu est le cinquième du genre. Depuis 2001, la justice belge a condamné huit Rwandais pour crimes de guerre. M. Neretsé devra répondre de la même accusation, mais aussi - et c'est une première à Bruxelles - de « crime de génocide » envers des Tutsi, en 1994.

Un jury populaire est donc une nouvelle fois confronté à la violence inouïe d'événements qui ont fait de 800 000 à 1 million de morts, selon les Nations unies, mais aussi à « une question lancinante », selon Me Michèle Hirsch, l'une des avocates des parties civiles : « Comment est-il possible qu'à un moment donné, des hommes veuillent exterminer d'autres hommes, jusqu'au dernier ? »

Le procès a pu se tenir grâce à la loi de compétence universelle, qui permet de juger en Belgique toute personne qui commet un crime de droit international en dehors du territoire du royaume. Si du moins - ce correctif a été apporté à la version initiale de la loi -, l'une des victimes a la nationalité belge. Il a donc fallu la patience et la ténacité d'une famille, les proches de Claire Beckers, pour amener l'accusé devant ses juges.

