En Belgique, le pape de nouveau interpellé sur les violences sexuelles

Le pape François rencontre des évêques, des prêtres, des diacres, des personnes consacrées, des séminaristes et des agents pastoraux à la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg à Bruxelles le 28 septembre 2024. ( POOL / NICOLAS MAETERLINCK )

Après le monde politique et universitaire, le pape François a été interpellé samedi par la communauté catholique sur la lutte contre les violences sexuelles dans l'Eglise du pays, où le dossier suscite de fortes attentes.

Vendredi, tout au long de la journée, le pape de 87 ans n'a pas été ménagé sur la question, vivement interpellé sur ces scandales par le roi Philippe, le Premier ministre et le recteur d'une université, avant de rencontrer pendant deux heures et à huis clos 17 victimes dans la soirée.

Samedi matin, il a de nouveau été confronté à la question lors d'une rencontre avec des centaines de religieux et fidèles catholiques à la basilique de Koekelberg, à Bruxelles, l'une des plus grandes églises du monde.

"Comment l'Église peut-elle voir, reconnaître et apprendre des blessures des survivants? Comment construire une culture ecclésiale dans laquelle chacun, jeune et vieux, homme et femme, se sente en sécurité et protégé?", lui a demandé Mia De Schamphelaere, représentante des centres d'accueil pour les victimes de violences sexuelles en Flandre.

Le pape a répondu en insistant sur l'importance d'écouter "la souffrance des victimes". Il faut "leur faire sentir notre proximité et offrir toute l’aide possible, pour apprendre d’elles à être une Église qui se fait servante de tous sans dominer personne", a-t-il affirmé.

"L'une des racines de la violence est l’abus de pouvoir, lorsque nous utilisons les rôles que nous avons pour écraser les autres ou pour les manipuler", a souligné François.

Cet échange n'a pas altéré l'ambiance joyeuse de la rencontre, à l'issue de laquelle le pape s'est livré à un bain de foule en remontant en fauteuil roulant l'allée centrale de la basilique, bénissant les fidèles et se prêtant au jeu des selfies et des poignées de main.

Le pape François partage un petit-déjeuner avec des sans-abri à l'église Saint-Gilles à Bruxelles le 28 septembre 2024. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

En début de matinée, le jésuite argentin s'était rendu dans une autre église de la ville pour partager en privé le petit-déjeuner avec des sans-abri et des migrants.

Samedi après-midi, il se rendra à l'université catholique de Louvain-La-Neuve pour les 600 ans de sa fondation et dialoguera sur le campus avec des étudiants.

Ce 46e voyage international du pape depuis son élection en 2013 s'achèvera dimanche avec une grande messe au stade roi Baudoin, où 35.000 fidèles sont attendus.