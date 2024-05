En battant le PSG, Dortmund s'est offert une place en C1 la saison prochaine

Sortez les calculettes.

Avec le changement de formule de la Ligue des champions, deux places en phase de groupes sont désormais accordées aux deux nations ayant marqué le plus de points au classement UEFA sur l’exercice précédent. Grâce à ses résultats cette saison, l’Italie (19,428 points) s’était déjà assurée auparavant de faire partie de ces deux pays ; et ce mercredi soir grâce à la victoire du Borussia Dortmund contre le PSG en demi-finale aller de Ligue des champions, l’Allemagne (18,357 points) sécurise elle aussi ce ticket en plus, la France (qui ne pourra pas dépasser les 18,000 points) ou l’Angleterre (pas plus de 18,250) étant trop loin.…

JB pour SOFOOT.com