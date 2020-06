En battant l'Espanyol Barcelone, le Real Madrid repasse en tête de la Liga

Victoire étriquée, mais ô combien importante du Real Madrid sur la pelouse de la lanterne rouge (0-1). Et la lumière est venue de Karim Benzema, passeur décisif pour Casemiro afin de prendre deux points d'avance sur Barcelone.

On joue la 44minute au RCDE Stadium. Alors que le Real Madrid était sans inspiration depuis le début de la rencontre, sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, la lumière est venue de Karim Benzema. Dix jours après son superbe but face à Valence, le Français a encore fait parler sa classe, en tant que passeur décisif, cette fois-ci. L'action ? Marcelo envoie une longue ouverture dans la boîte, Sergio Ramos dévie de la tête vers Benzema... Un contrôle poitrine dos au but, une talonnade qui passe entre les jambes du défenseur Espinosa, et voilà du caviar servi à Casemiro, qui peut ouvrir le score à bout portant. En plus de régaler les yeux, l'inspiration de la Benz' permet à son équipe de débloquer la partie en faveur de son équipe, qui l'emportera finalement...Après le match nul du FC Barcelone sur la pelouse du Celta de Vigo, le Real Madrid a l'opportunité de reprendre la place de leader en clôture de la 32journée de Liga. Zidane aligne un onze type, avec un trident offensif Isco-Benzema-Hazard, laissant Vinícius sur le banc. A priori, face à la lanterne rouge du championnat, la voie semble dégagée. Sauf qu'affronter une équipe qui vient de limoger son entraîneur n'est jamais un cadeau. Or, le coach Abelardo s'est fait limoger ce samedi par l'Espanyol. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com