En battant Chelsea en finale de la Cup, Arsenal sera Européen la saison prochaine par Florian Burgaud (iDalgo) En voilà une saison de sauvée. Les Gunners d'Arsenal, en spécialistes de la Coupe d'Angleterre, ont battu en finale Chelsea (2-1) à Wembley. C'est grâce à un doublé de sa star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang que les Londoniens soulèvent la quatorzième FA Cup de leur histoire. Pourtant, dès la 5e minute, les joueurs de Frank Lampard prenaient l'avantage par Christian Pulisic, servi d'une talonnade par un Olivier Giroud inspiré. Mais Aumbameyang, après avoir pris César Azpilicueta de vitesse, remettait les deux formations à égalité (28e) avant de clôturer le score d'un petit piqué du gauche (67e). Avec cette victoire, Arsenal jouera la phase de groupes de la Ligue Europe la saison prochaine, malgré une piteuse 8e place en Premier League.

