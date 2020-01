En banlieue, l'évangélisme gagne du terrain

De l'extérieur, l'église ressemble à une supérette. Ou à une salle polyvalente où s'organiseraient des matchs de basket-ball et des thés dansants. Il faut passer la porte un dimanche pour comprendre. Ce 1er décembre au matin, comme chaque semaine, 300 fidèles parés de leurs vêtements les plus chics se retrouvent au centre missionnaire évangélique, situé en plein cœur de la zone pavillonnaire du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Ils se saluent comme s'ils ne formaient qu'une seule famille. « Et les enfants, ça va ? » Certains prennent place en exposant crânement des bibles dont l'usure semble proportionnelle à leur piété. Ici, aucune icône, pas de cierges ni d'encensoir. Même pas de croix. Juste une rangée de projecteurs braqués sur une scène où évoluent quatre chanteurs enfiévrés et un groupe de musiciens. L'austérité du décor tranche avec la chaleur de l'atmosphère. La musique instaure une ambiance de fête à faire se trémousser le plus laïque des républicains. Les fidèles frappent dans leurs mains pour marquer le rythme des chansons les plus cadencées. Ils alternent avec des temps calmes de prière individuelle que chacun déclame à haute voix, yeux fermés, paumes vers le ciel, sur fond de synthétiseur. Audrey, 20 ans, fréquente l'église évangélique du Blanc-Mesnil depuis cinq ans. /Mathias Benguigui pour Le Parisien Week-End Le pasteur Luc Saint-Louis, 64 ans, prend le micro, prêche pendant une vingtaine de minutes, harangue l'assemblée à coup de citations de l'Evangile, l'exhorte à faire preuve d'acharnement et d'audace. La foule ponctue par des « amen » et des « alléluias » exaltés. Audrey, 20 ans, est au fond de la salle. Elle est mal réveillée, mais ravie d'être là. « Ici, tu es aimé, explique-t-elle. Il y a beaucoup de partage et une espérance. Moi, je ne retrouve ça nulle part. » Elle habite dans un HLM à Noisy-le-Sec, à quelques kilomètres de là. ...