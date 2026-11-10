En Azerbaïdjan, les démineurs à l'oeuvre après des décennies de conflit

Des démineurs de l'agence azerbaïdjanaise ANAMA, dont Afsana Bayramova (à droite), et leurs chiens renifleurs sur le terrain à Achaghi Abdurrahmanli, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

Afsana Bayramova et son chien renifleur, Rocky, fouillent la terre à la recherche d'explosifs empêchant les familles déplacées de rentrer dans leurs villages sur l'ex-ligne de front azerbaïdjanaise, abandonnés pendant le long conflit avec l'Arménie.

Les sols du Karabakh, région sous le contrôle de séparatistes pro-arméniens pendant des années, figurent parmi les plus lourdement contaminés au monde par les mines terrestres, selon l'Azerbaïdjan.

La guerre a éclaté à la chute de l'Union soviétique. L'Arménie s'est alors emparée de la région, faisant des centaines de milliers de déplacés azerbaïdjanais.

Bakou a repris le contrôle du Karabakh et de sept régions alentours lors d'offensives entre 2020 et 2023, déclenchant l'exode de plus de 100.000 habitants d'origine arménienne.

Afsana Bayramova, démineuse de l'agence azerbaïdjanaise ANAMA, avec son chien renifleur Rocky à Achaghi Abdurrahmanli, en Azerbaïdjan, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

D'Achaghi Abdurrahmanli, petite localité du front dans le district de Fouzouli, il ne reste qu'un panneau portant son nom, des tranchées tracées par les tanks à travers la plaine et un bunker en béton usé surplombant le champ de mines.

Lorsque Rocky pense avoir trouvé un explosif, il signale l'endroit en reniflant avec insistance en agitant la queue, puis en s'asseyant, le regard fixe, explique Mme Bayramova à l'AFP.

"Lourdement contaminé"

Pour cette spécialiste, l'une des rares femmes dans une profession traditionnellement masculine, la plus belle récompense est de voir des maisons reprendre vie sur les terres qu'elle a aidé à nettoyer avec son chien, un malinois belge.

"Je ne voulais pas me tenir à l'écart", dit-elle pour expliquer son choix de carrière. "Je voulais aussi contribuer, pour mon pays".

Sa famille est originaire du Zangilan, un district repris par l'Azerbaïdjan après une guerre de 44 jours contre l'Arménie en 2020.

Des démineurs de l'agence azerbaïdjanaise ANAMA, dont Afsana Bayramova (deuxième à gauche), et leurs chiens renifleurs sur le terrain à Achaghi Abdurrahmanli, en Azerbaïdjan, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

L'agence azerbaïdjanaise de déminage, l'ANAMA, a dépollué plus de 309.000 hectares depuis 2020, neutralisant quelque 69.000 mines et près de 200.000 munitions non explosées, indique Djabir Samadov, chargé d'opérations.

Depuis la guerre de 2020, 73 personnes sont mortes et 370 ont été blessées par des mines, selon les autorités azerbaïdjanaises.

Le long des anciennes positions de défense arméniennes, le sol est jonché de mines, mais aussi de munitions non explosées issues des bombardements de l'Azerbaïdjan.

La zone d'Achaghi Abdurrahmanli est "lourdement contaminée", affirme M. Samadov.

Chaque matin avant d'entrer sur le champ de mines, les chiens doivent trouver un échantillon d'explosif dans une zone test. Ceux qui échouent ne partent pas en mission.

Sur le terrain, leurs dresseurs les tiennent en laisse longue pour les laisser explorer à leur guise. Lorsqu'un explosif potentiel est détecté, un second chien vérifie l'approche avant que le démineur commence son intervention.

Vue d'un terrain pollué par des mines terrestres et munitions non explosées sur lequel interviennent les démineurs de l'agence azerbaïdjanaise ANAMA et leurs chiens, à Achaghi Abdurrahmanli en Azerbaïdjan, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

Les chiens sont récompensés si la présence d'un explosif est confirmée.

L'été, les animaux sont confrontés à la chaleur et au sol brûlant : la température peut dépasser les 40°C dans les plaines d'Azerbaïdjan.

Maladies et blessures peuvent aussi tenir les chiens à l'écart des opérations. À leur retraite, ils sont souvent adoptés par leurs dresseurs.

"Plus rien"

Assif Ahmadov a fui le conflit en 1992. Mais il a perdu son frère, et une jambe, quatre jours après la fin des combats en 2020.

Assif Ahmadov, victime des mines terrestres et bénévole auprès de l'agence azerbaïdjanaise de déminage ANAMA, rencontré à Alkhanly où il habite, en Azerbaïdjan, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

"Nous faisions paître nos troupeaux là-bas depuis l'enfance, nous connaissions très bien ces endroits", raconte-t-il.

Un jour, M. Ahmadov se retourne et entend une explosion.

Il voit que son frère a eu une jambe arrachée et se précipite pour lui faire un garrot lorsque l'explosion d'une seconde mine le propulse dans les airs.

Lorsqu'il reprend connaissance, son frère est mort, sa jambe gauche est perdue et la droite sévèrement blessée.

"Après ça, je n'ai plus bougé. Je savais qu'une deuxième erreur signifierait ma mort", se souvient-il.

Son père l'extirpe du champ de mines et il passe trois mois à l'hôpital.

Il ne s'est jamais plus approché de l'endroit.

Assif Ahmadov, victime des mines terrestres et bénévole auprès de l'agence azerbaïdjanaise de déminage ANAMA, avec ses moutons chez lui à Alkhanly en Azerbaïdjan, le 23 octobre 2026 ( AFP / STRINGER )

"Il n'y a plus rien de mon ancienne vie", confie-t-il à l'AFP.

Comme d'autres victimes des mines, il est devenu bénévole auprès de l'ANAMA pour prévenir les villageois et les enfants du danger.

Mme Bayramova est récemment retournée dans l'un des districts où elle avait aidé à déminer trois villages.

"Nous voyons les communautés se reconstituer, les gens revenir, l'activité agricole reprendre".

"Cela nous rend fiers", dit-elle.