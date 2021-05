En Auvergne-Rhône-Alpes, une stratégie "eau-air-sol" pour préserver les ressources naturelles

Pour que la préservation des ressources naturelles aille "de pair" avec le développement économique, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos a présenté vendredi une stratégie "eau-air-sol" afin d'inciter au respect des bonnes pratiques environnementales.

Cette stratégie, que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première à expérimenter, selon la préfecture de région, se décline en 32 actions dont dix prioritaires. Elles concernent la gestion de l'eau, la qualité de l'air et la limitation de l'artificialisation des sols.

Cette stratégie vise "à accompagner et réorienter le développement" économique, a déclaré, devant la presse et des élus, M. Mailhos, en visite à Tarare (Rhône) où la rivière Turdine a bénéficié d'une renaturation.

"Il ne s'agit pas de geler les projets mais d'être plus économe notamment en espace et en eau", a-t-il précisé.

L'objectif, fixé par le préfet, est d'atteindre 100% des masses d'eau en bon état en 2040, de baisser de moitié le nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires de pollution de l'air d'ici 2027 et de réduire à "zéro artificialisation nette" des sols à l'horizon 2040.

Le long de la Turdine, longue d'une trentaine de kilomètres, des teintureries avaient pollué et artificialisé la rivière.

Un projet, initié en 2014 à Tarare, a permis de redonner un caractère plus naturel à la Turdine et les sols d'un ancien site industriel voisin de la rivière ont été dépollués et accueilleront prochainement une nouvelle zone d'activités avec notamment l'installation d'une usine de fabrication de bières et de whiskys. L'investissement global dépasse les 10 millions d'euros.

"Ces endroits étaient considérés comme perdus alors qu'ils ne le sont pas mais, oui, cela demande des moyens significatifs", a concédé M. Mailhos.

"L'Etat facilitera les projets qui respectent les bonnes pratiques et l'Etat devra respecter les mêmes règles pour ses propres projets", a-t-il aussi prévenu.