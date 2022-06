En Autriche, Mbappé sort les Bleus du trou

Toujours pas de victoire pour les Bleus, après trois rencontre de Ligue des nations. Ce vendredi, c'est en Autriche qu'ils ont été accrochés, sauvés par une flèche de Kylian Mbappé en fin de match. Une déception, tant le contenu a pu être par moment cohérent.

Autriche 1-1 France

Viennoise et chocolat

Pourquoi s'embêter à se peser le pour, peser le contre ; pourquoi quatre et pas cinq ; pourquoi lui et pas l'autre. L'espace d'un instant, Didier Deschamps peut poser son crayon et fermer son carnet. En Autriche, ses joueurs ont certainement compris d'eux-mêmes que, parfois, la réussite ne tient qu'à deux choses : mettre de l'intensité et Kylian Mbappé. La première était au rendez-vous pendant la majorité de la partie, mais n'a pas été suffisamment constante pour empêcher les locaux de leur planter un couteau dans le dos. Le second est lui sorti de sa boîte pour la demi-heure de jeu et sauver les apparences. Pour le reste, le tableau est encore loin d'être aussi structuré que ceux de Klimt. Avec la victoire de la Croatie contre le Danemark, la France est dernière de son groupe et ne va pas s'épargner de nouveaux casse-tête.Comme dans n'importe quelle rue de Vienne, où rien ne dépasse, les Bleus donnent d'entrée l'impression que tout est à sa juste place. La défense à quatre apporte un sentiment de sécurité et d'ordre dont avait presque perdu l'habitude. Si bien que c'est tout le bloc français qui est alors autorisé à aller chasser le ballon un peu plus haut : Aurélien Tchouaméni et Boubacar Kamara régulent les passages autrichiens et orientent le jeu français, William Saliba et Ibrahima Konaté ont du temps pour manœuvrer depuis l'arrière, Theo Hernández et Kingsley Coman se donnent du " tu " dans leur couloir gauche et Antoine Griezmann navigue à sa guise entre les lignes. On attendait les Autrichiens pressants, pourtant, c'est presque l'inverse qui se produit sur les premières minutes.Cette sensation de maîtrise aurait pu être matérialisée, mais Karim Benzema se heurte à un gros Patrick Pentz. Le gardien local se…