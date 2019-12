En Autralie, des forêts classées au patrimoine mondial de l'Unesco détruites dans des incendies

Des conditions météorologiques extrêmes alimentent des dizaines de brasiers dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, qui compte de nombreux parcs naturels.

En proie depuis plusieurs mois à des brasiers incontrôlables, l'Australie voit son patrimoine naturel menacé, notamment dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Dans cette région, dont la capitale est Sydney, 10 % de la surface des parcs nationaux a été détruite par les feux de brousse, attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation desséchée.

Au total, 1,9 million d'hectares y ont brûlé depuis début juillet, soit six fois plus qu'en 2018. S'agissant des parcs nationaux au sein de cet Etat, 800 000 hectares sont partis en fumée - dix fois plus que l'année précédente. Sur les vingt-huit réserves classées au patrimoine mondial de l'Unesco que comprend la Nouvelle-Galles du Sud, douze ont été touchées par les incendies.

Parmi les sites menacés, le parc national Blue Montain, non loin de Sydney, est le plus exposé aux incendies. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la région des montagnes Bleues, qui s'étend sur plus d'un million d'hectares, a été détruite à 20 %, rapporte le Guardian, citant des chiffres des autorités australiennes.

« Nous n'avons rien vu d'aussi important depuis 2000-2001. La sécheresse sans pareil survenue cette année en est la cause principale », a réagi Gary Dunnett, le directeur du National Parks Association de Nouvelle-Galles du Sud, chargé du site de Blue Mountain, qui comprend huit aires protégées, dominées par une forêt d'eucalyptus, où vit un grand nombre d'espèces rares ou menacées.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr