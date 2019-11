En Australie, un projet hydroélectrique géant au cœur d'un parc national

Le programme Snowy 2.0 entend relier deux retenues d'eau du parc national Kosciuszko par une centrale hydroélectrique souterraine. Un chantier géant qui inquiète certains défenseurs de l'environnement.

C'est un mégaprojet dans lequel seul un pays comme l'Australie, vaste et prospère, peut se lancer : la construction d'une centrale hydroélectrique souterraine, d'une puissance de 2 000 mégawatts, dans une chaîne montagneuse. Le projet de « batterie géante » Snowy 2.0, au cœur des Alpes australiennes, à mi-chemin entre les métropoles de Sydney et Melbourne, doit contribuer à maintenir l'élan du pays vers la transition énergétique. Mais les coûts, les délais et l'impact environnemental douchent les annonces optimistes.

Snowy 2.0 a pour vocation de lisser l'offre intermittente des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, en profitant d'une énergie à moindre coût la nuit, pour en bout de course fournir de l'électricité plus abordable aux consommateurs.

Le projet repose sur une logique simple, tirant parti de deux grands réservoirs déjà établis et situés à des altitudes différentes dans le parc national Kosciuszko : Tantangara, à 1 236 m, et Talbingo, à 547 m. En faisant circuler l'eau d'amont en aval via un réseau souterrain, des turbines géantes entreraient en action pour produire de l'énergie électrique, disponible en quelques minutes et en large quantité lors des pics journaliers. La nuit, lorsque la demande est moindre et l'électricité à bas coût, l'eau serait alors pompée à nouveau dans la direction opposée vers le réservoir en altitude, afin de réutiliser cette même eau, denrée précieuse en Australie, en proie actuellement à la sécheresse.

