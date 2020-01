En Australie sur les traces de Sasha Zhoya, jeune prodige de l'athlétisme

Sasha Zhoya, 17 ans, a fait son choix, annoncé ce vendredi par la Fédération Française. La pépite de l'athlétisme aux trois passeports (Australie, son pays de naissance, France, celui de sa mère et Zimbabwe, celui de son père) et autant de records du monde cadets (60 m haies, 110 m haies et perche) a décidé de défendre les couleurs bleu-blanc-rouge dans les compétitions internationales. L'adolescent prendra bientôt ses quartiers à l'INSEP, dans l'Est parisien. À plus de 14 000 km de la côte Ouest australienne où il s'est construit, sur les bords de l'Océan Indien. Un sacré contraste. « Nous sommes des purs Freo (NDLR : diminutif que se donnent fièrement les habitants de Fremantle, dans la banlieue de Perth, en Australie), sourit Catherine, sa mère, qui a débarqué un peu par hasard à l'embouchure de la rivière Swan il y a plus de 30 ans et n'est jamais repartie. Fremantle, c'est Sasha. »«La vie à Perth, c'est relax» Catherine Zhoya, maman de Sasha, montre le stade où s'entraîne le sportif. LP/Eric Bruna L'énergique quinquagénaire aux allures baba cool nous embarque dans sa Toyota Corolla noire pour un petit voyage dans le temps sur les lieux qui ont jalonné l'enfance de son fils. L'école primaire Samson, avec son potager et son poulailler, le John Curtin College of the Arts, et son théâtre de danse, le Melville Athletics Center, dont Sasha est l'un des « Tigres », ou le Western Australia Athletics Stadium, qui accueille chaque vendredi soir un meeting régional.Sans oublier un petit tour par Cottesloe, le front de mer huppé, ou la plage de sable fin plus familiale de South Fremantle, deux spots de choix pour le surf caressés par le « Fremantle Doctor », un vent rafraîchissant de sud-ouest. Autant d'endroits propices à la quiétude.« La vie ici, c'est relax, souffle le jeune homme, installé dans la cuisine de la modeste maison familiale. En Australie, l'effervescence c'est plutôt ...