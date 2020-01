En Australie, les incendies ont émis autant de CO² que 100 pays en un an

Dans leur jargon, les scientifiques appellent ce phénomène « boucle de rétroaction positive ». Plus prosaïquement, on parlerait sans doute de cercle vicieux. En Australie, les incendies en cours ont émis autant de CO² en quelques semaines que le font les 100 pays les moins polluants en un an.Selon le site Carbon Brief, près de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone se sont échappées de ces feux de forêt meurtriers entre septembre et le début du mois de janvier. Soit à peu près la quantité produite par un gros pollueur comme le Royaume-Uni sur toute l'année 2018. The ongoing #AustralianFires have already released more CO2 than the combined annual emissions of more than 100 countries put together... pic.twitter.com/H0TD2uHr0T-- Carbon Brief (@CarbonBrief) January 10, 2020 La propagation de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Cruellement, les incendies ont donc pour effet d'accentuer encore davantage le changement climatique, qui lui-même favorise ce type de désastre.Ce phénomène met en lumière la question de la pollution engendrée par les feux de forêt et de ses conséquences pour l'homme. « Il ne faut pas oublier que la forêt brûlée n'existe plus pour des années, pointe Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Elle ne peut donc plus absorber le C0² émis par la pollution alentour... »« Stress majeur »Les feux de forêt font, certes, partie intégrante de l'écosystème australien. Mais les incendies de ces dernières semaines se démarquent par leur ampleur et leur durée, que les experts attribuent en partie au réchauffement climatique. Certaines forêts autour de Sydney ont par exemple été brûlées à près de 80 %.Ce « stress majeur » allonge considérablement la durée de régénération du milieu naturel. On estime qu'il faudrait « 20 à 30 ans », avec l'aide de l'homme, pour que la vie y reprenne son cours normal. Privées ...