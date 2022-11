En Argentine, le rêve mondial écrase tout

Alors que des milliers de supporters de l'Albiceleste s'apprêtent à débarquer à Doha, l'attention en Argentine est concentrée sur l'objectif sportif de décrocher une troisième étoile pour la dernière Coupe du monde de Lionel Messi. Comme dans la plupart des pays de l'hémisphère Sud, la thématique du boycott est totalement absente des débats.

"On travaillera pour récupérer l'argent plus tard. Aller à la Coupe du monde, c'est un devoir moral."

Après avoir envahi les voisins brésiliens en 2014 et mis le feu aux rues de Moscou il y a quatre ans, les supporters argentins s'apprêtent à déferler sur le Qatar. Malgré une inflation au pays qui atteint les 80% et dévore les économies des foyers, ils seront près de 35 000 à Doha, selon les autorités locales., ressent Lucas, 30 ans, nageur paralympique qui a tuné sa chaise roulante en bleu ciel et blanc avant de prendre l'avion pour aller supporter les hommes de Scaloni avec son papa Mario.Depuis des mois, Lucas s'ambiance avec son groupe de supporters. Les, sorte d'Irrésistibles Français locaux, se réunissaient dans des parcs de Buenos Aires pour confectionner des banderoles, bouffer des kilos de viande grillée et préparer des chants, dont un qui devrait tourner pendant tout le Mondial :, chanté sur un rythme endiablé de quartet,de Rodrigo.