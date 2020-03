En Argentine, la légalisation de l'avortement revient au centre du débat

Dans ce pays sud-américain de 45 millions d'habitants, berceau du pape François, l'avortement n'est légal qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Mais chaque année, environ 400.000 avortements sont pratiqués, selon les organisations de Défense des droits des femmes.

Ces avortements se déroulent la plupart du temps dans des conditions d'hygiène précaires pour les plus pauvres, ou dans des cliniques privées pour celles qui peuvent débourser environ 1.000 euros. Une Argentine qui avorte s'expose à une peine de prison jusqu'à quatre ans, selon le code pénal, et le praticien risque la même sanction.

En juin 2018, lors d'un vote historique, la chambre des députés avait approuvé la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) jusqu'à la 14e semaine, mais le Sénat l'avait finalement rejetée quelques semaines plus tard.

Depuis cette date, les deux chambres ont été partiellement renouvelées et le nouveau président de centre-gauche s'est fermement engagé à présenter devant le Parlement un nouveau projet de loi en faveur de la légalisation.

"Toute la société doit respecter la décision individuelle de chacun à disposer de son corps", a déclaré le chef de l'Etat le 1er mars, à l'ouverture de la session ordinaire du Congrès, où il a promis de déposer le projet "dans les dix jours".

A l'approche du débat parlementaire et de la Journée internationale des femmes, les mouvements féministes ont prévu de descendre dans la rue pour maintenir la pression sur les parlementaires, alors que l'Eglise catholique, les évangéliques et les groupes "pro-vie" sont aussi bien décidés à donner de la voix.

Des milliers de femmes brandissent des foulards verts, symbole du mouvement pro-avortement, réclament la légalisation de l'IVG, le 19 février 2020 à Buenos Aires Argentina.Argentinian President Alberto Fernandez made a commitment on Sunday, March 1, 2020, to send to Congress a new law project which would legilize abortions. This same project was denied by the Senate under Mauricio Macri's presidency on 2018. ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )