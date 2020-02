En Argentine, l'État et la monoculture du soja abîment les terres

Cinquante-trois millions de tonnes. C'est la quantité de soja qui a été produite en Argentine en 2019. Alors que la production a doublé depuis 1995, cette céréale recouvre aujourd'hui 65 % des terres cultivées du pays, et continue de s'étendre.Destinée à nourrir le bétail européen et asiatique, la culture du soja est considérée ici comme « l'or vert du pays », car elle s'exporte à presque 300 dollars la tonne, contre 150 dollars pour le maïs. Avec une telle différence, difficile pour les agriculteurs de résister à la tentation de la monoculture. Pourtant, cette pratique a des effets dévastateurs sur les terres, qui ont besoin d'alterner entre les différentes cultures et idéalement de rester en jachère. Mais c'est de plus en plus rare.Grâce aux avancées technologiques et chimiques des années 1990, on a pu observer une reconfiguration de l'agriculture argentine dont la conséquence concrète a été l'explosion de la production des céréales. La culture du soja s'est accompagnée de nouveaux investissements dans l'industrie meunière qui ont renforcé le modèle porté par la consommation mondiale de viande rouge.L'arrivée de la semence « Roundup Ready » a changé la donneEn 1991, deux ans après son élection, le président libéral Carlos Menem a fait passer plusieurs décrets afin de faciliter les exportations, notamment le « decreto de necesidad y urgencia del poder ejecutivo ». Par ailleurs, le milieu des années 1985 est...