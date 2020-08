En Arctique, la banquise fond plus vite que prévu

Photo d'archives, prise le 13 juin 2019 par Steffen Olsen du Centre pour l'Océan et le Pôle de l'Institut Météorologique Danois, montrant des chiens de traîneau progressant péniblement dans un fjord dont la banquise est recouverte par cinq ou six centimètres de glace fondue dans le nord-ouest du Groenland. ( Centre for Ocean and Ice at the Danish Meteoroligical Institute / Steffen Olsen )