En Algérie, des funérailles de chef d'État pour le général Ahmed Gaïd Salah

L'Algérie enterre ce mercredi, lors de funérailles dignes d'un chef de l'État, le puissant général Ahmed Gaïd Salah. L'homme fort du pays ces derniers mois, gardien du « système » au pouvoir face à un mouvement populaire massif de contestation, est décédé lundi dernier.Exposée durant quatre heures au Palais du peuple, bâtiment d'apparat du centre de la capitale, sa dépouille, devant laquelle hauts dignitaires et citoyens se sont recueillis, a ensuite pris, sur un fût de canon tiré par un véhicule blindé de transport de troupes, le chemin du cimetière d'El Alia, à une dizaine de kilomètres. Chef d'état-major depuis 2004 de l'armée algérienne, institution pilier du régime qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962, le général Gaïd Salah, décédé à 79 ans d'une crise cardiaque, y a été inhumé peu après la prière de l'après-midi au sein du carré des Martyrs. Y reposent les anciens chefs d'État et grandes figures de la lutte contre le pouvoir colonial français.Une foule impressionnanteDes « Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand ») et des youyous ont salué le départ du cortège funèbre, ouvert par un camion sur le plateau duquel ont pris place plusieurs officiers en uniforme de cérémonie et encadré par de nombreux motards de la police. Des milliers d'Algériens se sont rassemblés le long du parcours, certains accompagnant à pied le convoi et rejoignant une foule impressionnante rassemblée aux portes du cimetière.Entré en fonction il y a moins d'une semaine, le président Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre lors d'une présidentielle portée à bout de bras par le général Gaïd Salah mais boudée par les électeurs, s'est recueilli devant le cercueil avant de présenter ses condoléances aux proches du défunt. Dessus reposait sur un coussin le collier de « Sadr » dans l'Ordre national du Mérite, une dignité réservée habituellement aux chefs de l'État, ...