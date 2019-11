En Albanie, les Bleus bouclent l'année à la première place et avec sérieux

Pour la centième de Didier Deschamps sur son banc, l'Équipe de France s'est tranquillement imposée en Albanie (2-0) grâce à des buts de Corentin Tolisso et Antoine Griezmann. Plus appliqués que face à la Moldavie, les Bleus ont fait le boulot dans un système de jeu inédit pour terminer leur campagne de qualification à l'Euro 2020 à la première place du groupe.

Albanie 0-2 France

Griezmann à la baguette

Sur le papier, l'affiche ne faisait pas rêver. Trois jours après la bouillie proposée contre la Moldavie, il était difficile d'être excité à l'idée de retrouver les Bleus ce dimanche soir. Sauf qu'il y avait un symbole : la centième de Didier Deschamps, sur le banc de l'Équipe de France. Un événement fêté par le taulier du football français avec une innovation surprenante : comme annoncé par certains médias, la Desch' a misé sur un changement de système - un 3-4-1-2 intriguant - pour terrasser l'Albanie. Car au-delà du symbole, il y avait aussi un objectif : gagner pour terminer cette campagne de qualification à l'Euro 2020 à la première place du groupe, et se donner une chance de se retrouver dans le chapeau 1 lors du tirage au sort dans quinze jours. Mission accomplie, après une rencontre appliquée contre une faible sélection albanaise (2-0). Les choses sérieuses vont bientôt pouvoir commencer.Avant le foot, il y a la fête. À Tirana, la soirée débute par une grande cérémonie d'ouverture à base de jeux de lumière et de mini-concert pour l'inauguration de l'Air Albania Stadium. Une enceinte flambant neuve, et occupée par 22 000 supporters albanais gonflés à bloc. Et pas amnésiques au moment de siffler la Marseillaise, au bon souvenir du couac de septembre dernier au Stade de France. Après une première petite frayeur sur le but de Mandanda dès les premières secondes de jeu, les Bleus se chargent de calmer tout ce petit monde. Pour la septième fois d'affilée, les champions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com