« En Afrique, les paysans qui pratiquent l'agroécologie résistent mieux au changement climatique »

LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES. Pour l'agroéconomiste Coumba Sow, les savoirs traditionnels doivent être utilisés en complément des connaissances scientifiques pour garantir la sécurité alimentaire.

Coordonnatrice régionale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'agroéconomiste sénégalaise Coumba Sow œuvre à l'amélioration des moyens d'existence de populations dont la sécurité alimentaire et nutritionnelle est régulièrement menacée, en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Son expérience intercontinentale l'a amenée à comprendre à quel point la revalorisation des savoirs et des savoir-faire traditionnels est fondamentale dans la mise en place de solutions pérennes. Outre son apport technique, elle travaille sur la résilience en permettant à des populations vulnérables de « recouvrer l'estime de soi et de restaurer leur dignité ». De victimes, elle veut les transformer en acteurs de leurs solutions, a-t-elle expliqué lors des Ateliers de la pensée, qui se sont tenus à Dakar du 30 octobre au 2 novembre.

Peut-on apporter des bribes de réponses aux effets sur l'Afrique du changement climatique ?

Il faut combiner les interventions pour réagir aux urgences humanitaires, certes, mais également renforcer la résilience des populations vulnérabilisées par les changements climatiques et les conflits - les deux phénomènes se nourrissant parfois l'un l'autre - et créer des conditions du développement. C'est ce que nous promouvons à la FAO. Pour cela, il est important que les problèmes environnementaux et sociaux soient pris en compte dès la conception des politiques publiques, pour permettre aux communautés rurales d'être non seulement consultées mais actrices de ces politiques. Elles ne doivent plus être considérées comme des victimes passives des effets du changement climatique, d'autant plus que ce sont ces communautés qui émettent le moins de gaz à effet de serre !

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr