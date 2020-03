En Afrique, les élites seront-elles capables de jouer leur rôle ?

Franco-Ivoirienne, Véronique Tadjo a longtemps vécu en Afrique du Sud, où elle était professeure à l'université du Witwatersrand de Johannesburg. Elle vit aujourd'hui entre Londres et Abidjan. Elle avait suivi, dès les premiers jours, tout ce que les médias diffusaient sur l'épidémie d'Ebola à laquelle, en romancière, elle a consacré un livre paru aux éditions Don Quichotte, En compagnie des hommes (2017). À l'heure où le continent africain commence à être gagné par le coronavirus, elle répond à nos questions.Le Point : Vous avez consacré un livre à la façon dont les Africains, et pas seulement eux, ont réagi à l'épidémie Ebola. Quand vous avez eu connaissance du risque épidémique du coronavirus, quelle a été votre réaction ?Véronique Tadjo : Je me suis dit, attention, cela risque d'être très grave. Même si le foyer s'est déclaré en Chine, loin de l'Afrique, les virus ne connaissent pas les frontières que les hommes ont érigées. Nous n'avons pas encore fini de panser nos plaies, nous n'avons pas véritablement évacué notre traumatisme par rapport à l'épidémie d'Ebola, qui a été un véritable tsunami pour le continent africain. Nous sommes encore trop fragiles pour faire face à une autre épidémie à grande échelle.Peut-on comparer à vos yeux Ebola et coronavirus ?Il y a des similitudes et de grandes différences. Les êtres humains sont tous les mêmes et ils réagissent de manière similaire quand leur survie est...