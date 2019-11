« En Afrique, les effectifs des écoles françaises ont augmenté de 3 % en 2019 »

Directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Olivier Brochet précise l'objectif à atteindre d'ici à 2030 : multiplier par deux le nombre d'élèves.

Multiplier par deux le nombre d'élèves accueillis dans les établissements français de l'étranger d'ici à 2030. Un défi de taille pour le premier réseau mondial d'éducation avec ses 522 établissements et ses 370 000 élèves accueillis dans 139 pays. Chargée d'en assurer la gestion et le pilotage, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) vient de se voir confier cette mission que le chef de l'Etat avait annoncée le 20 mars 2018 dans son discours sur la francophonie et que les ministres des affaires étrangères et de l'éducation ont précisée le 3 octobre.

A l'occasion de la semaine des lycées français du monde (du 18 au 22 novembre), le directeur de l'AEFE, Olivier Brochet, dévoile sa stratégie au Monde Afrique. L'enjeu est de taille à l'heure où le « soft power » se glisse partout et après que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, eut annoncé que « la bataille de l'éducation est une des batailles nouvelles que nous avons à mener pour défendre nos valeurs ».

L'Afrique verra-t-elle beaucoup d'ouvertures d'établissements français dans le cadre de la politique de multiplication par deux des élèves du réseau français voulue par le chef de l'Etat ?

Olivier Brochet Globalement, le réseau français à l'étranger est en croissance. Il a accueilli 15 000 élèves de plus à cette rentrée, soit une hausse de 4 %, et l'Afrique est un continent où les augmentations d'effectifs ont été de 3 %. Cette donnée générale cache toute une liste de pays en forte croissance, notamment en zone francophone. Au Togo, nous accueillons 46 % d'élèves supplémentaires à cette rentrée avec l'ouverture d'un nouvel établissement. En Centrafrique, ce sont 22 % d'élèves supplémentaires ; au Mali, 14 % et le réseau s'étend au Rwanda qui devient le 139e pays.

