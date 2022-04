En Afrique du Sud, des kilomètres de boue et des disparus après les inondations

Un secouriste sud-africain explore les décombres avec un chien le 15 avril 2022 près de Durban en Afrique du Sud, après les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans l'est de l'Afrique du Sud ( AFP / Phill Magakoe )

Ils ont cherché sans relâche, retourné la boue pendant des heures, en vain. Les 10 membres de la famille de Mluleki Hlophe, disparus dans les inondations qui ont frappé l'Afrique du Sud depuis cinq jours, n'ont pas été retrouvés par les secours.

"Je ne peux pas y croire. Ma fille, ma sœur, mes petites sœurs, mes neveux", lâche l'homme de 32 ans. Il garde les yeux rivés sur un tas de boue. Il ne reste rien de la maison, en bordure d'une rivière à KwaNdengezi, un township dans la banlieue de Durban.

Un glissement de terrain a tout emporté lundi. Après cinq jours de catastrophe, les espoirs sont minces. Le travail des secouristes ne consiste désormais le plus souvent qu'à retrouver des corps, ont-ils expliqué à l'AFP.

Près de 400 personnes sont mortes dans les intempéries qui ont démarré le week-end dernier. La plupart, dans la région de la ville portuaire de Durban, dans le KwaZulu-Natal (est). La pire catastrophe jamais vue dans le pays.

Des habitants et des policçiers sud-africains se reposent le 15 avril 2022 près de Durban, pendant les recherches de personnes disparues après les inondations et glissements de terrain qui ont frappé l'est du pays ( AFP / Phill Magakoe )