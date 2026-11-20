En Afrique de l'Ouest, la mendicité des Nigériens, entre pauvreté et réseaux organisés

Une femme tient la main de sa fille le long d’une route à Niamey (Niger), le 19 août 2026 ( AFP / - )

Lors d'une matinée ensoleillée à Dakar, Fatiya et sa soeur cadette Rackya s'installent sur un trottoir en face d'une station de bus. Assises à même le sol, elles patientent, espérant récolter quelques pièces auprès des passants.

Comme elles, des milliers de femmes et d'enfants ont fui la pauvreté et les conflits au Niger, pour aller mendier au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire ou encore en Algérie.

Selon plusieurs sources, officielle, policière et associatives, des réseaux de traite d'êtres humains organisent depuis de longues années cette mendicité à travers toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà.

Dans la région, plus de 60% des victimes de traite sont des enfants, indique l'ONU, qui précise que la forme d'exploitation la plus répandue est la mendicité.

Et si la pratique ne connaît pas de nationalité, les ressortissants nigériens sont particulièrement représentés parmi les mendiants dans les différentes villes ouest-africaines.

Arrivées du Niger en bus à Dakar il y a six mois, Fatiya et Rackya, la trentaine, racontent dans un mélange de français et de wolof tâtonnants avoir fui la localité de Guidan Kaji (sud) en raison de "conflits", qu'elles ne détaillent pas et d'une "vie difficile".

Tous les matins, "dès l'aube" elles quittent le quartier populaire de Keur Massar où elles vivent pour aller mendier dans le centre-ville à une vingtaine de kilomètres.

Plus loin, Adjiza, 31 ans et mère d'une petite fille d'un an qu'elle porte sur ses genoux, dit avoir quitté Niamey "à cause de la pauvreté". "Il n'y avait rien pour nous", dit-elle.

Même mode opératoire

Selon plusieurs responsables associatifs interrogés par l'AFP, la manière de procéder, quel que soit le pays où des personnes nigériennes mendient, est similaire.

A l'intersection de grandes avenues, près des feux de circulation où des files de voitures sont contraintes de s'arrêter, les enfants, souvent des filles, se collent aux vitres et demandent de l'argent aux passagers.

Ils ne parlent généralement pas français, parfois haoussa - langue répandue au Niger -, et communiquent plutôt avec des gestes.

A quelques mètres d'eux, souvent discrète, une femme les attend, assise, rarement un homme.

"Ces enfants nigériens ne se lèvent pas d'eux-mêmes pour venir mendier, il y a toujours un adulte derrière", qui peut être un parent, explique Rachel Otto, éducatrice d'un centre d'accueil d'enfants victimes de maltraitance à Abidjan.

Mme Otto estime qu'ils "ont certainement reçu des consignes", car lorsqu'elle leur propose d'acheter de la nourriture plutôt que de leur donner de l'argent, "tout de suite, ils se rétractent".

En Côte d'Ivoire, il y a selon elle "une très grande représentativité de Nigériens" parmi les enfants qui mendient.

A Abidjan, lorsque la police les appréhende, elle les signale à des centres d'accueil qui ont l'obligation de les prendre en charge, comme celui de l'association Dignité & droits pour les enfants Côte d'Ivoire (DDE-CI), pour lequel Mme Otto travaille.

La mendicité chez la communauté nigérienne remonte "aux années 80", période de difficultés économiques et de grandes sécheresses dans le pays, explique Kouassi Konan, directeur exécutif du Mesad (Mouvement pour l'éducation la Santé et le développement), une autre association.

Répression

Dans la région, la réponse des autorités est généralement répressive.

L'Algérie rapatrie régulièrement des milliers de mendiants nigériens depuis 2014 par le biais d'un accord passé avec Niamey, tout comme le Ghana qui a affrété un vol spécial en août.

Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, des rafles de mendiants ont ponctuellement lieu, tout comme au Niger, où un nouveau code pénal punit de cinq à dix ans de prison le parent d'un mineur mendiant appréhendé.

Mais la répression n'est pas une solution viable, estiment des associations interrogées.

Au Sénégal, l'ADHA (Action pour les droits humains et l'amitié) a appelé cette année à protéger et à accompagner les mendiants, alertant plutôt sur des situations de "mendicité organisée" et "d'exploitation" en "réseaux".

"Vendre du rêve"

En 2022, le gouvernement nigérien avait affirmé que "des réseaux mafieux organisés" étaient à l'origine du phénomène.

"C'est un trafic illicite de personnes organisé par des groupes criminels et rien d'autre", maintient toujours à l'AFP un policier nigérien à la retraite, sous couvert de l'anonymat.

Des responsables d'ONG abondent.

"Des hommes et surtout des femmes accompagnées d'enfants partent en grand nombre par la route vers des capitales comme Dakar, Abidjan, Accra, Cotonou et Alger considérés comme des eldorados et où ils sont traqués", explique l'un d'eux à Niamey.

"Des Nigériens font voyager des familles entières en Côte d'Ivoire dans des bus" après leur avoir "vendu du rêve", un avenir meilleur, confirme une autre à Abidjan.

Arrivées à destination, "ces familles doivent leur rembourser le transport, et ça devient un réseau", dit-elle.

Interpol rapportait en 2020 avoir secouru à Niamey plus de 200 victimes d'une traite d'êtres humains, dont 46 de moins de 18 ans, contraintes de mendier ou exploitées sexuellement.