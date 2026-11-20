Des raisins stockés dans un "kangina", un bol hermétique à base de boue et de paille, dans la cour d'une maison du district de Kalakan, dans la province de Kaboul, le 10 novembre 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

A quelques kilomètres de l'agitation de Kaboul, Muhammad Saber Shojaei perpétue une tradition centenaire en Afghanistan, qui permet de manger du raisin frais tout l'hiver, sans frigo ni additif chimique.

Accroupi dans la cour de sa maison dans le district de Kalakan (nord), le paysan de 47 ans fabrique d'abord des bols avec un mélange de boue et de paille, qu'il fait sécher au soleil.

Puis, après avoir trié soigneusement des grappes de raisins blancs, il les place dans un des bols, recouvre celui-ci d'un autre et ferme hermétiquement ce qu'on appelle Kangina, avec le même mélange de boue et de paille.

Entreposés dans une pièce sombre, les Kanginas seront vendus au fil de l'hiver, au bord des routes, à des consommateurs désireux de croquer du raisin local, juteux et sucré, même quand la neige aura recouvert une grande partie de ce pays montagneux.

"Cette technique permet de conserver des raisins frais jusqu'au printemps", souligne M. Shojaei, qui en fabrique environ 700 chaque année.

Un agriculteur afghan récolte des raisins dans le district de Kalakan, dans la province de Kaboul, le 10 novembre 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Il se souvient avec nostalgie du "bon vieux temps" quand son père, qui lui a transmis ce savoir-faire, était vivant et qu'ils s'asseyaient ensemble autour du poêle pour manger "des raisins sortis des Kanginas".

"Nous ne les lavons pas car ils pourraient perdre leurs qualités naturelles. On enlève juste délicatement la poussière", explique de son côté Gulagha Frotan, un des "aînés" de la communauté à Kalakan.

Cette technique, dont l'histoire exacte n'est pas connue, remonterait à plusieurs siècles, et se transmet de génération en génération dans certaines familles.

"Préserver notre culture"

Muhammad Saber Shojaei (g) en train de stocker des raisins dans des "kanginas", avant de les entreposer dans une pièce sombre, le 10 novembre 2026 dans le district de Kalakan, en Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )

Entre la fin de l'été et l'automne, la récolte de raisins est abondante en Afghanistan, mais le manque de chambres froides ainsi que la fermeture, depuis octobre 2025, de la frontière avec le Pakistan en raison du conflit entre les deux pays, pèse sur le revenu des agriculteurs.

"Ils ne peuvent même pas couvrir leurs coûts" cette année, les prix (du raisin tout juste cueilli) ayant baissé de 70% en raison de la fermeture de la frontière, remarque Farhad Ezati, négociant de 21 ans. La concurrence entre vendeurs est devenue féroce et les étals regorgent de raisins dans de grands sacs en plastique, mais qui peinent à trouver preneur en saison.

S'ils ne peuvent résoudre tous les problèmes, les Kanginas "offrent la possibilité aux paysans de vendre une partie de leurs raisins au lieu de les perdre au pic de la récolte", explique à l'AFP le coordinateur du département urgence et résilience de l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en Afghanistan, Ezatullah Noori.

L'agriculteur Muhammad Saber Shojaei scelle les kanginas, boîtes faites de boue et de paille, qui abritent les grappes de raisin, dans le district de Kalakan, en Afghanistan, le 10 novembre 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

En Afghanistan, 80% de la population dépend directement ou indirectement de l'agriculture, selon la FAO.

Traditionnelle dans la province de Kaboul, la technique des Kanginas s'est étendue à celle voisine de Parwan, souligne M. Noori.

Il appelle à développer la recherche pour mieux comprendre ce patrimoine culturel unique et aider les paysans à coopérer et trouver des débouchés plus larges.

"J'ai peur que, sinon, ce savoir-faire disparaisse un jour de notre pays, et plus personne ne saura comment faire" des Kanginas, ajoute-t-il, or "nous devons préserver cette culture".