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En Afghanistan, les oliviers de l'espoir
information fournie par AFP 12/11/2026 à 10:24

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Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie du village de Saïdan Arabi, dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie du village de Saïdan Arabi, dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Une pluie d'olives tombe sur une bâche dans un délicat "ploc-ploc" se mêlant au chant des oiseaux. Dans les champs de l'est de l'Afghanistan, l'olivier rend espoir face au réchauffement climatique.

Il y a 15 ans, Abdullah Orzala en a planté quelques centaines sur les terres familiales, dans le village de Saïdan Arabi, dans la province de Nangarhar connue pour ses hivers doux.

C'est "l'un des arbres les plus résistants à la sécheresse", explique cet agronome par ailleurs spécialisé dans les plantes à parfum. Réfugié enfant au Pakistan pour échapper à la guerre, il a étudié aux États-Unis, travaillé dans des fermes biologiques, avant de revenir en Afghanistan en 2003.

Dans un pays où le manque d'eau affecte plus de la moitié de la population, selon l'ONU, les 500 villageois de Saïdan Arabi cherchent des alternatives à la culture du maïs, du riz ou du blé.

Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie de Bati Kot, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie de Bati Kot, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

En novembre, la récolte se fait manuellement dans les vergers cultivés en bio. Les olives sont pressées immédiatement, à froid, dans un moulin expérimental installé dans un jardin luxuriant entouré de murs en pisé. Le broyeur, le malaxeur et la presse manuelle ont été conçus localement.

"Nous pressons immédiatement pour une meilleure qualité", explique Sadiqullah Afghan, 29 ans, qui supervise les opérations. L'huile est vendue via des boutiques de produits naturels à Kaboul jusqu'à 15 euros par kilo (1,1 litre).

Abdullah Orzala, qui a aussi planté des milliers d'oliviers dans une autre localité de la province, veut à l'avenir créer un moulin pérenne et développer la vente non seulement en Afghanistan mais aussi dans les pays voisins voire aux Émirats arabes unis.

L'activité a contribué à créer 16 emplois permanents dans les deux villages.

Airs de Méditerranée

Si elle n'est pas traditionnelle, la production d'huile d'olive n'est cependant pas tout à fait nouvelle en Afghanistan : des deux côtés de la route reliant la frontière avec le Pakistan et Jalalabad, la grande ville de l'Est, surgissent d'immenses oliveraies évoquant l'Espagne ou l'Italie.

Plantées il y a une soixantaine d'années, elles comprennent des variétés d'Azerbaïdjan, de Turquie, d'Égypte... En 1985, les Soviétiques qui occupaient alors le pays avaient construit un moulin pour produire de l'huile.

Mais les guerres successives ont sévèrement endommagé ces installations ainsi que 1.300 des 3.100 hectares de cet arbre pourtant symbole de paix.

Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie de Bati Kot, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des ouvriers agricoles en pleine récolte dans une oliveraie de Bati Kot, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Baghcha Gul, 55 ans, six enfants, qui travaille avec fierté depuis 36 ans entre oliveraie et pressoir, se souvient "d'une période sombre, de la baisse de la production et du personnel".

En 2019, l'Italie a aidé à remettre sur rails le moulin avec des équipements permettant de presser jusqu'à une tonne par heure.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les autorités talibanes poursuivent l'activité via la compagnie publique Nangarhar Valley Emirate Corporation (NVAEC).

Des centaines de personnes sont employées dans les vergers d'État. "L'olivier apporte beaucoup de bienfaits pour la santé. Il est mentionné dans le Coran", glisse Atiqullah Ahmadi, l'un des régisseurs.

Extraction d'huile d'olive dans une usine de la compagnie publique Nangarhar Valley Emirate Corporation à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Extraction d'huile d'olive dans une usine de la compagnie publique Nangarhar Valley Emirate Corporation à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, le 2 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Au moulin, environ 70 personnes extraient une huile extra vierge et sélectionnent des olives de table.

Les volumes sont minimes par rapport à l'Espagne, premier producteur mondial, qui prévoit 1,6 million de tonnes d'huile d'olive en 2026/2027, mais ils augmentent.

"L'année dernière, nous avons produit 135.000 litres d'huile (environ 124 tonnes), cette année, nous attendons entre 143.000 et 165.000 litres", précise Akhtar Muhammad Hashimi, directeur du moulin.

Alternative au pavot

La totalité est commercialisée en Afghanistan, mais "nous espérons accéder au marché international", précise-t-il lui aussi.

Des bocaux d'huile d'olive fraîchement extraite dans un moulin du village de Saïdan Arabi, dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des bocaux d'huile d'olive fraîchement extraite dans un moulin du village de Saïdan Arabi, dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Si la consommation mondiale d'huile d'olive a presque doublé ces 30 dernières années, selon le Conseil oléicole international, l'objectif est compliqué pour un pays exclu du système bancaire mondial et isolé.

En raison des restrictions qu'il impose aux femmes et aux filles, privées d'éducation après le primaire, le gouvernement taliban n'est reconnu que par la Russie.

La compagnie d'État a toutefois planté 100 hectares supplémentaires en oliviers.

La culture s'étend dans l'est et le sud.

A Laghman (est), un homme d'affaires afghan ayant fait fortune au Koweït, Mohammad Nazir Ahmadzai, montre de petits oliviers sur un immense domaine "loué à l'État". Il dit en avoir planté 15.000.

L'Organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a créé des oliveraies sur 381 hectares "pour renforcer la résilience climatique tout en créant des opportunités de revenus" pour 389 foyers.

Des oliviers plantés dans une exploitation maraîchère à Saïdan Arabi dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des oliviers plantés dans une exploitation maraîchère à Saïdan Arabi dans l'est de l'Afghanistan, le 3 novembre 2026 ( AFP / Aimal ZAHIR )

A Saïdan Arabi, Sani Khan, 20 ans, employé au domaine Orzala, raconte en riant le scepticisme initial des habitants face à ce nouvel arbre aux fruits trop amers pour être mangés crus.

Quand les "gens ont réalisé que cet arbre résiste au manque d'eau, qu'il rapporte plus que le pavot à opium", ils ont commencé à en planter, dit-il.

"Et ils le regardent maintenant avec espoir."

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