En 2020, tous experts du championnat biélorusse ?

Ce week-end avait lieu la deuxième journée de la Vysshaya Liga, le championnat biélorusse. Une information qui n'aurait pas intéressé grand monde en temps normal. Mais en cette période de Covid-19 où le foot se fait rare, l'opportunité de pouvoir regarder un ballon rouler, en direct, maintient éveillé de nombreux confinés. Pour le plus grand bonheur d'un championnat (et peut-être au détriment de la santé du pays) qui n'aurait jamais pensé se retrouver au centre des attentions à l'échelle européenne.

C'est là que ça se passe !

La

Dans quelques jours, il sera déjà trop tard. Trop tard pour raconter le parcours de Jérémy Mawatu, ce Français passé par le centre de formation de l'AJ Auxerre et surnommé "", qui évolue au sein de l'Energetik-BGU Minsk. Trop tard, aussi, pour évoquer le début de saison cataclysmique du BATE Borisov, quinze fois champion en bientôt vingt-quatre ans d'existence, qui compte deux défaites en autant de journées depuis la reprise du championnat. Trop tard, donc, pour épater la galerie en évoquant une compétition que personne ou presque ne suivait assidûment il y a encore deux semaines de cela. Vous l'avez compris : dans les jours à venir, tout le monde va devenir un expert de la première division biélorusse appelée Vysshaya Liga. Et cela n'a rien d'étonnant.Contrairement à tous les autres pays d'Europe, la Biélorussie n'a pas mis le holà sur ses compétitions ou même sur les sorties quotidiennes en général. À Minsk, on peut toujours aller faire ses courses normalement, aller au restaurant, ou se balader dans la rue sans attestation de sortie. Même si, depuis quelques jours selon Tatiana Kalinovskaïa qui travaille pour l'AFP dans la capitale, "". Il faut dire que pour Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, l'épidémie de Covid-19 relève de la "". L'homme fort biélorusse, en place depuis 1994 à la tête du pouvoir, n'a pas vraiment envie d'imiter ses voisins et incite ses concitoyens à continuer de vivre (et de produire) comme si de rien n'était. Une prise de position unique sur le Vieux Continent qui ne plaît pas à tout le monde.